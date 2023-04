V soboto se za promet zapira piranska Punta

Z jutrišnjim dnem bo območje piranske Punte do oktobra ponovno dobilo status območja za pešce. Zaradi povečanega obiska dnevnih turistov, ki v mestno jedro dostopajo predvsem ob mandraču po Cankarjevem in Kidričevem nabrežju, je hoja na območju, če so v promet vključeni večji mestni avtobusi, zelo nevarna. Zato bodo vsi prihodi in odhodi mestne linije Piran–Portorož–Lucija urejeni z glavne avtobusne postaje.