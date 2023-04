»Zaradi vse večjih geopolitičnih napetosti in visoke inflacije je trdno okrevanje še vedno nedosegljivo,« je pred spomladanskim zasedanjem IMF in Svetovne banke prihodnji teden na dogodku v Washingtonu dejala Georgieva. Kot je poudarila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, to škodi obetom za vse, zlasti pa za najbolj ranljive ljudi in države.

Svetovna gospodarska rast se je lani skoraj prepolovila na 3,4 odstotka, saj je svetovno gospodarstvo pretresel ruski napad na Ukrajino in zaustavil gospodarsko okrevanje po pandemiji covida-19.

Medtem ko naj bi nekatere azijske države v vzponu znatno povečale gospodarsko dejavnosti - Indija in Kitajska naj bi letos ustvarili polovico celotne gospodarske rasti - bo prevladala upočasnitev, ki se pričakuje v 90 odstotkih razvitih svetovnih gospodarstev.

»Rast ostaja zgodovinsko šibka - zdaj in srednjeročno,« je dejala Georgieva. Dodala je, da se bo v naslednjih petih letih verjetno gibala okoli treh odstotkov, kar je najnižja srednjeročna napoved od devetdesetih let prejšnjega stoletja, navaja AFP.

Države z nizkimi dohodki naj bi zaradi visokih stroškov zadolževanja in zmanjšanja povpraševanja po njihovem izvozu doživele dvojni šok. To bi lahko povzročilo povečanje revščine in lakote, je opozorila Georgieva. »Približno 15 odstotkov držav z nizkimi dohodki je že v dolžniški stiski, dodatnih 45 odstotkov pa se ji približuje,« je dodala in pozvala bogatejše članice IMF, naj storijo več za zagotovitev podpore tem državam.