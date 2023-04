Gotovo se še spomnite naše akcije Naj picerija Nedeljskega, ki jo je v letu 2020 precej grobo prekinila epidemija in je nismo mogli dostojno zaključiti. Takrat smo v vašem in našem Nedeljskem napol v šali zapisali, da je pica ne le italijanska, ampak malo tudi slovenska jed. Po naši širni deželi se je namreč pred leti oziroma desetletji razvil malce poseben okus za pice, vaške in mestne picerije so rasle kot gobe po dežju in v njih se je dobilo izdelke, ki so se od izvirnih italijanskih precej razlikovali. In to ne nujno na zelo slab, redko pa na zelo dober način. Recimo, da so bile inovacije pogosto zanimive.

No, kljub temu ali pa prav zato se je pica med našim ljudstvom zelo prijela, postala je priljubljena jed, morda ne za vsak dan, ampak bolj za posebne priložnosti. Marsikdo se spominja časov, ko je družina šla obvezno na pico na prvi šolski dan in še danes se najdejo picerije, ki prvega septembra prvošolčkom strežejo brezplačne pice. Ali pa srednješolskih zmenkov, ki so se pogosto začeli s pico v lokalni piceriji …

Malce pozneje je pica pri nas postala tudi hrana, primerna za dneve, ko ne utegnemo kuhati. V marsikaterem gospodinjstvu so pice začeli peči doma, z na debelo vzhajanim krušnim testom in silnimi oblogami, največkrat s pretiranim odmerkom sira in drugih nadevov. Ampak tudi takšne so nam bile dobre in so še vedno. Ampak pica, jed, ki je preživela številne generacije in postaja celo vse boj priljubljena, je v zadnjih letih tudi na naših tleh doživela nekakšen preporod. V boljših picerijah jo pripravljajo iz najboljših sestavin, ki jih odmerijo in pripravijo tako, da pica sploh ni več tako težka nezdrava jed, kot je bila včasih. Zaradi bistveno bolj dodelanega testa je namreč lažje prebavljiva, bolj vitka in sveža ter še okusnejša. Pravzaprav se je začela približevati svoji izvorni obliki z juga Italije.

Da bi kakovost ponudbe v picerijah še izboljšali, smo se pri Nedeljskem odločili za novo akcijo, tokrat Naj picerija Slovenije 2023, h kateri vabimo tudi vas, drage bralke in bralci. Zagotovo imate svojo priljubljeno picerijo, morda v bližini doma ali kje drugje po Sloveniji, za katero lahko glasujete do 7. junija. Vsak teden do 31. maja bomo na teh straneh predstavili in ocenili eno od picerij po našem izboru, na koncu akcije, junija, pa bomo razglasili in seveda nagradili najbolj priljubljene slovenske picerije po izboru vas, naših bralcev.

Vse skupaj pa ne bo kar tako. Vsak teden bomo med glasovalci izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli nagrado v obliki obsežnega paketa začimb Kotanyi, akcijo pa bomo kronali v soboto, 10. junija, v Termah Čatež, kjer bodo na zaključni prireditvi picopeki iz različnih picerij pod vodstvom Sekcije picopekov Slovenije spekli in med obiskovalce brezplačno razdelili rekordnih 2023 pic! Vi se boste lahko poleg tega še brezplačno kopali in se po želji udeležili nordijske hoje, ki bo potekala hkrati. Na dogodek se lahko prijavite brezplačno na spletnem naslovu:najpicerija.dnevnik.si!