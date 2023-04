»Zanimivo je bilo slišati, da je predsednik Xi ponovno izrazil pripravljenost za pogovor z Zelenskim, ko bodo pogoji in čas pravi. Menim, da je to pozitiven element,« je dejala na novinarski konferenci v Pekingu.

»Računamo tudi na to, da Kitajska Rusiji ne bo neposredno ali posredno dobavila nobene vojaške opreme, saj vsi vemo, da bi bilo oboroževanje agresorja v nasprotju z mednarodnim pravom in bi znatno škodovalo našim odnosom,« je opozorila.

Prav tako pričakuje, da bo Kitajska »odigrala konstruktivno vlogo pri doseganju pravičnega miru, ki bo spoštoval suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Von der Leyen se je danes v Pekingu sestala tudi s kitajskim premierjem Li Qiangom in mu priznala, da je Kitajska za Evropo zelo pomembna partnerica.

»Unija in Kitajska sta odvisni druga od druge, vendar so odnosi med njima v zadnjih letih postali bolj zapleteni. Zato je pomembno, da skupaj razpravljamo o vseh vidikih naših odnosov, ki bi EU in Kitajski pomagali krmariti skozi težavno in nepredvidljivo geopolitično okolje,« je dodala.