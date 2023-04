Paraf so pred več kot 40 leti prvič skupaj zaigrali v Reki in imeli velik vpliv na pojav lokalne rock scene. Skupina je bila ključna tudi za pojav punka in novovalovske eksplozije, vzporedno z njihovim delovanjem pa so se v mestu pojavili fotografi, modni oblikovalci, stripovski mojstri, pa tudi drugi glasbeniki.

Skupina je nastala ob koncu leta 1976, ustanovili so jo najstniki iz Reke, Valter Kocijančić (vokali, kitara), Zdravko Čabrijan (bas kitara) in Dušan Ladavac (bobni). V zadnjih letih je skupina pri nas večkrat nastopila, med drugim tudi v Klubu Gromka na Metelkovi, na Orto Festu leta 2019, lani pa še v Kinu Šiška.

Jutri bo z njimi na Orto Festu nastopila še skupina Grč, v soboto pa bo na oder stopila domača indie rock zasedba Koala Voice. Na Orto Festu je doslej igralo že več kot 700 skupin in izvajalcev, letos bo gostil kar 20 domačih in deset tujih glasbenikov. Mnogi koncerti so razprodani.