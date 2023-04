Pobeg iz rešilca

Prejšnji sobotni večer bo za vedno ostal v spominu ptujskim policistom in reševalcem. Začelo se je s povsem običajno štajersko nesrečo, ki ji je, kakopak, botroval alkohol. Blizu Majšperka se je zaletel 43-letni voznik avta. Najprej ga je zaneslo s ceste, nato se je še malo prevračal in avto je obstal na levem boku. Tako voznik kot njegov sopotnik sta bila poškodovana in z rešilcem so ju odpeljali v ptujsko bolnišnico. Do tja pa so pripeljali le huje poškodovanega sopotnika. Voznik, ki mu je še pred prevozom v bolnišnico alkotest pokazal na kar 1,3 promila, je namreč še pred prihodom v bolnišnico pobegnil iz rešilca in odšel neznano kam. Kako mu je to uspelo, policisti ne poročajo, prav tako ne, če so ga kje na haloških poljih slučajno v tem tednu že našli.

Konj na cesti

Prejšnji teden ste na tem mestu lahko prebrali vse o žalostni usodi treh primorskih krav, ki so se znašle sredi hitre avtoceste ravno v trenutku, ko je po njej pripeljal tovornjak. Danes žal nadaljujemo s tragičnimi zgodbami, le da je v glavni vlogi tokrat konj, dogajalo pa se je na koroških cestah, natančneje v kraju Sveti Boštjan blizu Dravograda. Malo čez polnoč je namreč konj, ki je pobegnil z ograjenega pašnika, stekel na cesto ravno pred nek avto. Konj je na kraju nesreče poginil, voznik avta pa je bil tudi poškodovan. Policist stalno opozarjajo na previdnost, ko zvečer in zjutraj na ceste rade zaidejo divje živali, očitno pa so bomo morali navaditi tudi na krave, bike, konje, svinje, kokoši... O vsem tem smo namreč že poročali. In še ena zanimivost za mimogrede. V Sloveniji vsako leto povozimo več tisoč divjih živali. In ne, ni največ zajcev ali ježev, pač pa srnjadi. Tudi do pet tisoč na leto jih konča na cestah.

Smrtonosna krava

Tudi naša naslednja zgodbica je iz živalskega sveta, le da je ta še mnogo bolj kruta, saj je krava preživela, 70-letna gospa pa žal ne. Dogajalo se je v sosednji Avstriji, ko je že junija leta 2017 ubogo ženico na pašniku na Tirolskem napadla krava in jo pomendrala. Ženska je umrla, zdaj pa njeni sorodniki prek sodišča terjajo visoko odškodnino od lastnika posesti, kjer se je nesrečni dogodek zgodil. Pokojna gospa je bila tam na sprehodu s prijateljico, v naročju je držala čivavo, za njunim hrbtom pa so bile krave s telički in ena od njih se je očitno počutila tako ogroženo, da je sprehajalki napadla. Odškodninski zahtevek je visok 260 tisoč evrov, kako se bo vse skupaj razpletlo, se pa še ne ve.

Hura za policista

Že res, da sta bila novomeška policist in kriminalist, kot so na policiji napisali sami, ob pravem času na pravem mestu, ampak za potrebnega je tudi nekaj znanja in poguma za pravo in odločno posredovanje. Za kaj je šlo? Na parkirišču nekega novomeškega trgovskega centra se je iz nekega avta močno kadilo, naša junaka v modrem sta bila tam po naključju, opazila sta, da dim prihaja izpod pokrova motorja, takoj sta pozvala lastnike ostalih avtov, naj le-te umaknejo, sama pa sta pograbila par gasilnih aparatov in začela z gašenjem že razvitega požara vse do prihoda kolegov gasilcev, ki so zublje dokončno ukrotili. Vse čestitke.

Pijan policaj

Seveda pa vsi policisti niso taki kot junaka iz prejšnje zgodbice. Na Hrvaškem so prejšnje dni poročali o pijanem policistu, ki je v Zagrebu s svojim BMW-jem zapeljal s ceste in podrl še par železnih stebričkov. Na pomoč mu je pritekel naključni mimoidoči Zagrebčan. In namesto da bi bil policist hvaležen pomoči, je nesrečnika meni nič, tebi nič pretepel. S pestjo v glavo. Šlo naj bi za kriminalista z oddelka za ogled kraja zločina. Zdaj bo kak mesec v priporu razmišljal o dvoji drugi karieri. Verjamemo, da ta ne bo več v policiji.