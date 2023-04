Komisarka Marija Lvova Belova je na srečanju nastopila preko videopovezave. Veleposlaniki zahodnih držav članic najpomembnejšega organa ZN so zasedanje bojkotirali in nanj poslali nižje uradnike takoj, ko se je oglasila Lvova Belova, za katero je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za aretacijo zaradi deportacij otrok. Predstavniki več držav tudi ZDA in Velike Britanije, so protestno zapustili dvorano, kjer je potekalo srečanje.

Ameriška veleposlanica ZDA Linda Thomas Greenfield je poudarila, da Lvovi Belovi ne bi smeli omogočiti mednarodne platforme za širjenje dezinformacij in zagovarjanje svojih grozljivih dejanj v Ukrajini. Oktobra objavljena preiskava tiskovne agencije AP je odkrila, da je Lvova Belova vodila prizadevanja za dajanje ukrajinskih otrok v posvojitev ruskim staršem. Ukrajinski veleposlanik pri ZN Sergij Kislica trdi, da so Rusi iz Ukrajine odpeljali 19.500 otrok.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je dejal, da je bil cilj srečanja v sredo razkriti očitna dvojna merila zahoda. »Del te propagandne kampanje je tudi to, da Zahod zamolči dejstvo, da v evropskih državah ukrajinskim beguncem odvzemajo otroke,« je dejal in predvajal posnetek žensk, ki so trdile, da jim v Evropi jemljejo otroke. Zavrnil je obtožbe o prisilnih posvojitvah in zatrdil, da so otroci v rejništvu in lahko imajo stike s starši v Ukrajini.

Preiskava AP je ugotovila, da so ruski uradniki ukrajinske otroke deportirali v Rusijo brez soglasja staršev, jim lagali, da jih starši ne želijo, jih uporabljali za propagando ter jim dali ruske družine in državljanstvo.