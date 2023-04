Emmanuel Macron je na srečanju s Xijem pohvalil pripravljenost Kitajske pri iskanju poti do miru v Ukrajini. Ob tem je Xiju sporočil, da računa na njegove vezi z Moskvo. »Vem, da se lahko zanesem na vas, da boste Rusijo spravili k pameti in vse strani spravili za pogajalsko mizo,« je dejal. Kitajski predsednik je opozoril, da svet trenutno doživlja zgodovinske spremembe, a da so kljub temu odnosi med Pekingom in Parizom tesni in stabilni.

O odnosih med državama je Macron spregovoril tudi s kitajskim premierjem Lijem Qiangom, kjer je poudaril pomen nadaljevanja dialoga med Kitajsko in Francijo. »Sposobnost deliti skupno analizo in graditi skupno pot je bistvenega pomena,« je dodal.

S kitajskim premierjem se je danes sešla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. »Kitajska je za Evropo zelo pomembna partnerica, obe sta tudi medsebojno odvisni, vendar so odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko v zadnjih letih postali bolj zapleteni,« je priznala. »Zato je pomembno, da skupaj razpravljamo o vseh vidikih naših odnosov, ki bi EU in Kitajski pomagali krmariti skozi težavno in nepredvidljivo geopolitično okolje,« je dodala.

Xija pozvala k konstruktivni drži glede vojne v Ukrajini

Dvostranskim pogovorom bo danes sledilo tristransko srečanje med Macronom, von der Leyen in Xi Jinpingom. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je pričakovati, da bosta evropska voditelja Xija pozvala h konstruktivni drži glede vojne v Ukrajini.

Von der Leyen je namreč že pred obiskom v Pekingu dejala, da je Kitajska kot stalna članica Varnostnega sveta ZN odgovorna za zaščito načel in vrednot, ki predstavljajo jedro ustanovne listine ZN. »Kitajska mora odigrati konstruktivno vlogo pri doseganju pravičnega miru. Mir je lahko pravičen, samo če temelji na suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine,« je poudarila. Macron pa je v sredo ob začetku svojega tridnevnega obiska v Pekingu dejal, da mora Kitajska odigrati pomembno vlogo pri iskanju miru v Ukrajini.

V zadnjih šestih mesecih je Kitajsko obiskalo več evropskih voditeljev, med drugim predsednik Evropskega sveta Charles Michel, nemški kancler Olaf Scholz in španski premier Pedro Sanchez. Prihodnji teden pa se bo na Kitajsko odpravil še visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.