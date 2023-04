»Po natančnem pregledu in analizi smo prišli do zaključka, da zaradi dogodka ni bilo nikakršnih posledic na zdravje ljudi. Dogodek obžalujemo in se zanj iskreno opravičujemo,« sta v zvezi z neljubim dogodkom pojasnili direktorica bistriškega zdravstvenega doma Urška Sedmak in strokovna direktorica Alenka Antolinc Košat.

Kot so še dodali v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, so dogodek prijavili Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvu za zdravje ter vsem pristojnim institucijam. Trenutno v zavodu še vedno izvajajo interni strokovni nadzor, po njegovem zaključku pa bodo ukrepali v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Po besedah Sedmakove so dijakom in njihovim staršem na skupnem sestanku v živo pojasnili, da so na sistematskem pregledu prejeli le pasivno zaščito proti okužbi s tetanusom, ki zadostuje le za nekaj mesecev, namesto v letnem programu cepljenja predvidene aktivne zaščite s cepivom, ki pred okužbo uspešno ščiti vsaj deset let. Dijake so medtem že povabili na cepljenje v prihodnjem tednu.

Na mariborski območni enoti jim je predstojnik Zoran Simonović, sicer tudi regijski koordinator za cepljenje, pojasnil, da se specifični humani protitetanusni imunoglobulini uporabljajo ob pojavu tetanogene rane za neposredno zaščito oseb, ki niso ustrezno zaščitene proti tetanusu oziroma je njihov cepilni status proti tetanusu neznan.

»Dogodek zdaj ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje tako cepljenih oseb. Razpolovna doba specifičnih humanih protitetanusnih imunoglobulinov je tri do štiri tedne, tako da tako inducirana zaščita izzveni po nekaj mesecih,« jim je pojasnil Simonović.

Ob tem je dodal, da na NIJZ v tem obdobju niso prejeli nobene prijave neželenega učinka, pa tudi sicer so v zadnjih desetih letih skupno prejeli le dve prijavi neželenih učinkov po aplikaciji imunoglobulinov proti tetanusu. V enem primeru je šlo za vrtoglavico in nerazpoloženost, v drugem primeru pa za alergično reakcijo z urtikarijo. V nobenem primeru ni šlo za resen neželeni učinek.

Dijaki morajo po navodilih NIJZ kljub prejetemu odmerku prejeti tudi ustrezen odmerek cepiva proti tetanusu, kot je to predvideno v letnem programu cepljenja.