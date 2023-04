Nežni pasteli ali močnejše barve in bolj izraziti vzorci – a če bo zaradi novih divjih sten treba zamenjati vse pohištvo, ker se z njimi ne bo več ujemalo, velja postati in premisliti. Ampak ne, nikakor ne navijam za varno belino, te smo se v dolgi prevladi minimalizma naveličali. Dramatična podoba zidov pač ne ustreza vsakomur. Bolj zadržani si lahko divjino omislijo v manjših odmerkih, si dajo preobleči naslanjač ali vrtni stol, če se kje še najde tapetnik, ki se ukvarja s takimi drobnarijami.

Spomladi preganjamo zimski prah in odpremo okna svežemu vetrcu. Na vrtu ali v lonce in korita posadimo nove rožice, si privoščimo kak nov kos pohištva, svetilko ali pa na mizo postavimo nov komplet krožnikov, skodelic, kozarcev. Ko je že ravno čas barvanja pirhov, tega starega pomladnega obreda z jajcem – prastarim simbolom, ki se pojavlja v skoraj vseh kulturah, verovanjih in religijah.

Jadrnice na pisankah

Slovenske dežele in pokrajine imajo za pobarvana jajca kar nekaj različnih izrazov: od pirha, pisanice, pisanke, remenice, kot jim pravijo v Prekmurju, do drsanke, kot se imenuje posebna tehnika okraševanja, značilna za okolico Metlike, pri kateri z nožem vanje drsajo različne motive. S podobno tehniko so okraševali pirhe tudi v Brkinih. Na njih so upodabljali nageljne, srčke, celo jadrnice in seveda nabožne motive.

Kaj pa velikonočni zajec? Ha, ta naj bi znesel pomladno jajce. V germanskem poganskem izročilu je zajec simbol žrtvene živali germanske boginje Eastre.

Del velikonočnih običajev so bile nekdaj tudi igre, ki so jih igrali na velikonočno nedeljo ali ponedeljek: trkanje, trkljanje in ciljanje pirhov. Menda so nekatere med njimi konec prejšnjega stoletja v nekaterih krajih oživili. Če vas zamika, gre trkanje pirhov takole: tekmovalca trkata pirh ob pirh s konico proti konici ali pa s širšim delom – peto ob drugo peto. Komur se pirh razbije, ga izgubi. Zmaga seveda tisti, ki razbije več nasprotnikovih pirhov.

Sodobni paradoks

Živimo v času, ko je vsega na pretek, ko se nam z vseh strani ponuja neskončna izbira stvari v potrošniškem paradižu. Po drugi strani pa nas nenehno nagovarjajo svarila o propadanju planeta, o vseh strašnih rečeh, ki se nam bodo zdaj, zdaj zgodile, če ne stopimo na zavoro. Medtem ko mi pridno pešačimo ali se vozimo s kolesi, pa rastejo vedno nova trgovska središča, kar je seveda paradoks. Zavest o tem, da ni treba zmetati proč vsega, kar je staro, danes poudarjajo celo nekateri vodilni oblikovalci. Ker, bodimo realni, česa zares novega v oblikovanju ni več mogoče izumiti. Lahko pa stare predmete obnovimo in povežemo v novo zgodbo.

V spletni dobi informacije potujejo hitro in stol, zofa, omarica, luč ali miza, ki jih je nekdo komaj včeraj postavil na ogled nekje na drugem koncu sveta, se z nekaj kliki znajdejo na našem zaslonu. Ali jih moramo imeti tudi v materialni obliki? Včasih. Včasih se s katerim od predmetov preprosto moramo srečati v živo. Lahko pa nam služi le kot navdih za premetanko tistega, kar že imamo. Z drobnimi dodatki.