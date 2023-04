Skupine mladih Palestincev so v sredo pozno zvečer v policiste metale petarde in kamenje, ko so se poskušale znova zabarikadirati v mošeji al Aksa, ki je za muslimane sveti kraj, so poročali izraelski mediji, ki se sklicujejo na policijo.

Policija je sporočila, da so mladi Palestinci skušali vernikom preprečiti odhod iz mošeje, vendar so jih policisti na koncu pregnali iz kompleksa.

Spopadi med Palestinci in izraelskimi silami so izbruhnili tudi v sredo zjutraj, potem ko so se Palestinci, oboroženi s pirotehničnimi sredstvi, palicami in kamni, zabarikadirali v mošejo. Po podatkih Rdečega polmeseca je bilo ranjenih okoli 40 Palestincev, policija, ki je ob posredovanju med drugim uporabljala tudi solzivec, gumijaste naboje in šok granate, pa je pridržala okoli 350 ljudi.

Po izbruhu spopadov je bilo v sredo s severnega območja Gaze na izraelsko ozemlje izstreljenih več raket, Izrael pa je na to odgovoril z letalskimi napadi na obrata za proizvodnjo orožja palestinskega gibanja Hamas v osrednjem delu Gaze. Temu je sledilo novo raketno obstreljevanje z območja Gaze, zato so izraelska letala izvedla nadaljnje napade.

Do novega nasilja na območju mošeje al Aksa je sicer prišlo skoraj na polovici muslimanskega praznika ramazan in v času, ko judje praznujejo pasho.

Da do novega izbruha nasilja prihaja v času, ki je »svet judom, kristjanom in muslimanom« je v sredo opozoril tudi Guterresov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric. Kot je dejal, je bil prvi mož ZN ogorčen nad prizori policijskega nasilja v al Aksi in je ob tem poudaril, da ni prostora za nasilje znotraj verskih poslopij.

Mošeja Al Aksa leži v vzhodnem Jeruzalemu in je tretji najsvetejši kraj za muslimane, za Jude, ki območju pravijo Tempeljski grič, pa je to najsvetejši kraj. Mošeja je pod muslimansko upravo, Izrael pa je odgovoren za njeno varnost. V skladu s sporazumom z muslimanskimi oblastmi lahko Judje obiskujejo mošejo, a tam ne smejo moliti. V preteklih letih je bilo območje že večkrat prizorišče obračunov med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami.