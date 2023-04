Ključna igralca tekme sta bila Kyrie Irving in Christian Wood. Prvi je dosegel 31 točk, drugi pa 14, a samo v zadnjem delu sta se izkazala s 14 oz. 12 točkami, Irving je v drugem delu dosegel skupaj kar 25 košev. Tim Hardaway jr. je k zmagi dodal 24 točk.

Na nasprotni strani je De'Aaron Fox dosegel 28 točk, Domantas Sabonis pa 19 točk, 11 skokov in 11 podaj. Sacramento je na tekmi presenetil predvsem z izjemnim skokom. Ekipa iz Kalifornije je dobila ta element igre s 57:39, gostje pa so z 22 skoki v napadu dosegli tudi rekord sezone.

Tekmo je Dallas začel dobivati v drugem polčasu. Gostje so ga začeli s košem Harrisona Barnesa in vodstvom 73:60, Dallas pa je v tem delu nato celo povedel. V zadnji del sta ekipi krenili poravnani na 92:92. Odločala je končnica. Irving je s trojko tri minute pred koncem najprej zadel za 117:112 in minuto kasneje z novo za 120:117. Minuto pred koncem je s trojko Wood ekipo iz Teksasa povedel v vodstvo kar s 123:114 in prednost je Dallas obdržal do hzaključka.

Z drugo zmago na zadnjih devetih tekmah se je Dallas izenačil z Oklahomo na 10. mestu zahoda, ki kot zadnje še vodi v boj za končnico. A prednost iz medsebojnih tekem je na strani Oklahome. Do konca rednega dela Dallas čakata še tekmi s Chicagom in San Antoniom. Oklahoma bo igrala z Memphisom in Utahom.

Milwaukee je brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpa in Khrisa Middletona, ki se je poškodoval po osmih minutah in pol, ugnal Chicago s 105:92 in tudi teoretično potrdil prvo mesto na vzhodu.

Goran Dragić tokrat ni dobil priložnosti za igro. Junak domače zmage je bil Bobby Portis s 27 koši in 13 skoki, točko manj je dosegel Brook Lopez, 20 pa jih je dodal Jrue Holiday. Nikola Vučević je za Chicago dosegel 21 točk in 14 skokov.

Tudi to tekmo je odločila zadnja četrtina, saj so se gostje v uvodu še približali na 78:79, nato pa je Milwaukee pokazal, zakaj je vodilna ekipa lige in pripravil temelje za že 58. zmago v sezoni.