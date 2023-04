Šahovski svet si pravzaprav še ni opomogel od Magnusove odločitve. Strokovnjaki in navijači so si skoraj edini, da bo naslov po njegovem odhodu izgubil precej teže. Odločitev je tem bolj čudna, ko pomislimo, kaj vse so bili pripravljeni šahisti storiti, da bi osvojili ali ubranili naslov. Najbolj vpadljiva je epopeja Emanuela Laskerja v začetku 20. stoletja, ki je z raznimi triki in postavljanjem pogojev naslov ohranil kar 27 let.

Norvežan, ki je za mnoge najboljši šahist v zgodovini, je bil zadnje desetletje nesporni šahovski kralj. Pohvali se lahko s petnajstimi naslovi svetovnega prvaka, petimi v klasičnem šahu, štirimi v pospešenem in šestimi v hitropoteznem. Turnirskih zmag je nepregleden niz. Rekorder je v vseh pogledih. Leta 2014 je dosegel rating, ki se mu nihče ni še niti približal (2889,2 točke).

Slovo, ki ni slovo?

Toda Carlsenovo slovo pravzaprav ni pravo slovo. Sam je odhod opravičeval s tem, da bi rad živel nekoliko bolj sproščeno in spet užival v igri. Dvoboji in ves sponzorski glamur okrog njih prinašajo stres in ogromno obveznosti. »Nisem se še dokončno poslovil od naslova. Ponosen sem na to, da sem svoje dokazal prejšnji ter svoji generaciji. Če se bo pojavil nasprotnik po meri iz generacij, ki prihajajo, se bom ponovno vključil,« je Magnus Carlsen povedal v nekem intervjuju.

Gre mu verjeti. Pred začetkom kandidatskega turnirja lansko poletje je izjavil, da verjame v zmago Alireze Firouzje, 19-letnega francoskega velemojstra iranskega rodu. Mladenič je na veledogodku povsem pogorel, Magnus, ki je počakal na izhod, pa je kmalu zatem začel napovedovati slovo.

Vseeno gre za svetovno špico

Kako bo šahovska javnost sprejela novega svetovnega prvaka? Ga bo slavila kot šampiona ali jemala bolj rezervirano? Gari Kasparov, šahovska avtoriteta par excellence, je ne preveč prijazno tvitnil: »Dvoboj Nepo – Ding bo nedvomno prvovrstni šahovski dogodek, vendar to ni dvoboj za naslov svetovnega prvaka.«

Seveda je treba vse tovrstne izjave jemati pogojno. Tako Nepo kot Ding, ki sta Magnusova šahovska generacija, sta že desetletje v svetovnem vrhu. Pomenljivo pa je, da sta trenutno na svetovni šahovski lestvici na drugem in tretjem mestu. Navsezadnje sta tudi v medsebojnih obračunih z Magnusom precej izenačena. Če odmislimo remije, Carlsen proti Nepu vodi s 6:4, s tem da ga je prehitel šele po predlanskem dvoboju za naslov prvaka, dobil ga je s štirimi točkami razlike. Proti Dingu pa vodi z vsega točko razlike.

Organizatorji odprtih rok

Za kazahstanske organizatorje se zdi, da se jim ne kolca pretirano po velikem Magnusu. Pripravili so kar dva milijona evrov nagradnega sklada. Zmagovalec bo prejel 60 odstotkov zneska. Odmevnost dvoboja v javnosti bo v veliki meri odvisna od tega, za kakšen način igre se bosta akterja odločila. Na sporedu je štirinajst partij ter morebitne dopolnilne partije v hitrih disciplinah. Slabo za šah bi bilo, če se bosta spustila v »remi uspavanke«, kar je sicer značilno za dvoboje.