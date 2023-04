Že po prvem pogovoru je predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret dejal, da vrata pogajanj z Gheorghejem Cretujem niso dokončno zaprta. Romunskega trenerja, ki je slovensko izbrano vrsto prevzel praktično tik pred svetovnim prvenstvom, ki je bilo v Ljubljani in na Poljskem, ter jo popeljal do četrtega mesta, so si želeli zadržati tako na OZS kot igralci in slovenska javnost. Želja je bila obojestranska, kajti tudi Cretu nikoli ni skrival, da bi želel še naprej voditi to izjemno generacijo slovenskih odbojkarjev, ki je na zadnjih štirih evropskih prvenstvih trikrat osvojila srebrno kolajno.

»Oba sva se zavedala, da sodimo skupaj. Preprosto smo si usojeni. Ko je prišlo do drugega kroga pogovorov, je Cretu modro dejal, da se od tistega trenutka naprej pogovarjava, kot da se prej ni zgodilo nič. Iz dneva v dan sva bila bližje rešitvi, ki je bila sprejemljiva za obe strani. Vesel sem, da smo se dogovorili, da bo slovensko reprezentanco vodil lani uradno najboljši evropski trener, predvsem pa sem vesel, da mi letos poleti ne bo treba iskati novega selektorja,« je bil ob podpisu dvoletne pogodbe s 54-letnim Cretujem zadovoljen Metod Ropret, ki o finančnih podrobnostih ni želel govoriti.

Lahko bi bil tudi menedžer

»Lahko rečem le to, da je vredna nekaj več od doslej najvišje. Finance niso bile največja ovira ob najinem prvem pogovoru, šlo je tudi za druge stvari, vendar smo oboji nekoliko popustili in našli skupni interes. Prepričan sem, da nam bo z njim na klopi lažje izpolniti cilje, ki smo si jih zastavili, končni pa je uvrstitev na olimpijske igre,« je še dejal predsednik OZS. Razpoložen je dodal, da bi bil Cretu, ki se o vseh zadevah pogaja sam, lahko tudi odličen menedžer, če ne bi bil trener.

»Ko sem lani poleti sprejel ponudbo Odbojkarske zveze Slovenije, sem poznal kakovost slovenskih odbojkarjev, zato mi ni bilo težko prevzeti te reprezentance, ki jo odlikuje tudi velika povezanost, kar je v odbojki zelo pomembno. Gre za generacijo, ki ima za sabo zelo dobro odbojkarsko šolo in tudi na svetovnem prvenstvu smo naredili veliko, čeprav je vseeno ostalo nekaj grenkega priokusa, da bi lahko naredili še več,« je o lanski sezoni spregovoril Gheorghe Cretu. Romun že razmišlja o novi, v kateri bo slovenska reprezentanca igrala v ligi narodov, na evropskem prvenstvu in olimpijskih kvalifikacijah.

Pet mesecev garanja

»Vesel sem, da bom lahko nadaljeval delo v slovenski reprezentanci. Vsekakor bo letos vse drugače, saj bomo skupaj že od prvega dne priprav, ki se začenjajo 8. maja. Ker bodo imeli nekateri še klubske obveznosti, se nam bodo pridružili pozneje. Ena prvih nalog bo, da igralce po naporni klubski sezoni telesno in mentalno ohranimo v najboljši formi in jih navadimo na drugačen način igranja. Govoril sem že z vsemi igralci, vsi se zavedajo, da je pred nami dolgih pet mesecev garanja, vendar so vsi pripravljeni na to. Na vseh treh letošnjih tekmovanjih bo pomembna vsaka točka, vsak niz, vsaka tekma,« se pomembnosti tekem slovenske izbrane vrste zaveda Romun, ki je svojo trenersko pot začel leta 1997 na Dunaju. Njegov največji klubski trenerski uspeh je lanska zmaga z ekipo Zaksa Kedzierzyn-Kozle v ligi prvakov, ko je bil finale v Ljubljani, s klubom pa je osvojil tudi oba poljska naslova.

Cretu bo seznam igralcev, na katere bo računal v prihodnjih petih mesecih, sporočil v prihodnjih dneh, prav tako tudi strokovno vodstvo reprezentance. »Kakšnih večjih sprememb ne v igralskem kadru ne strokovnem vodstvu ne bo, saj zanje niti ni potrebe. Pri vseh igralcih vidim predanost, vsi tudi že imajo določene izkušnje in jim popolnoma zaupam. Prav tako v prihodnjih dveh letih ne bo časa za eksperimente, zato bomo na vseh tekmovanjih od začetka do konca, če le ne bo poškodb, igrali z najmočnejšo postavo,« je napovedal Cretu, ki je razkril tudi cilje v letošnji reprezentančni sezoni: »V ligi narodov se želimo uvrstiti na zaključni turnir, na evropskem prvenstvu med prve štiri, prav tako pa si želimo zagotoviti olimpijsko vozovnico.«

Omenimo še, da bo imela slovenska reprezentanca prvič profesionalnega športnega direktorja, ki bo skrbel za številne obrobne stvari, tudi za logistiko potovanj, ki lahko pomenijo veliko. Kdo bo opravljal to nalogo, še ni znano.

