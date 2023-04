Pri posojilih s fiksnimi obrestnimi merami se obrestne marže bank znižujejo in bi lahko postale tudi negativne, pri čemer je pričakovati večje težave v bankah, ki so bile v preteklih letih bolj agresivne in ponujale več posojil s fiksnimi obrestnimi merami, je opozoril dr. Sašo Polanec. Fotografija je simbolična. F Tomaž Skale Q