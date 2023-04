Tornado je udaril v sredo zjutraj okrog 3.30 ure po krajevnem času na podeželskem območju okrožja Bollinger, približno 80 kilometrov južno od St. Louisa, so sporočile lokalne oblasti.

Pri iskanju preživelih in žrtev sodeluje več kot 20 raznih agencij, pri čemer so se skozi razbitine prebijali z motornimi žagami. Doslej so našli posmrtne ostanke petih ljudi, mrtvih pa bi lahko bilo še več.

Nevihte, ki se danes pomikajo čez srednji zahod in jug celine, ogrožajo nekatera območja, ki se še vedno soočajo s posledicami neviht prejšnji teden. Nevihte grozijo obširnemu območju, ki vključuje mesta, kot so Chicago, Indianapolis, Detroit in Memphis.

Močna neurja, ki so se začela prejšnji petek in se nadaljevala čez vikend, so sprožila smrtonosne tornade v 11 zveznih državah.