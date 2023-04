McCarthy in Tsai sta si na kratko stisnila roke, ko se je pripeljala do Reaganovega muzeja, znotraj poslopja pa so bili tudi drugi člani kongresa iz obeh strank. Izjav za medije uvodoma ni bilo, pred poslopjem pa je nekaj ljudi mahalo z zastavami Tajvana in Kitajske. Incidentov ni bilo.

Za tajvansko predsednico je to najbolj odmevna postaja teden dni trajajočega potovanja po Srednji Ameriki in ZDA.

Kitajski vladni uradniki so obljubili oster, vendar nedoločen odziv na srečanje Tsai z McCarthyjem. Bidnova vlada pa je dejala, da pri tem obisku ne gre za nič novega ali provokativnega.

Vendar pa naj bi kitajske vojaške ladje začele s poostrenim patruljiranjem v Tajvanski ožini, na svoji spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters. Tajvansko ministrstvo za nacionalno obrambo je danes sporočilo, da je zasledilo tudi kitajsko vojaško letalonosilko Shandong, ki je plula jugovzhodno od Tajvana.

Srečanje McCarthya in Tsai je zgodovinsko, saj je prvo tako na ameriških tleh, odkar so ZDA leta 1979 prekinile uradne diplomatske odnose s Tajvanom.

Čeprav Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 deluje neodvisno od kitajske celine, pa Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja. K ponovni združitvi je na nedavnem zasedanju ljudskega kongresa znova pozval tudi kitajski predsednik Xi Jinping.