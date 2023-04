Odgovarjam, da je bila beseda bog skozi zgodovino najbolj zlorabljena, ker je postala dejansko predmet interesov. Tega se je treba zavedati. To, kar je bog, je ljubezen. Mnogo nedopustnih stvari se je zgodilo v imenu boga in tudi mene to globoko prizadene. Zato je treba biti previden v odnosu do institucij; vse potrebujejo vrnitev k svojemu poslanstvu. Zato pišem teze. Ena od manipulacij v zgodovini je bila resnica. Na to so nas navajali. Pred tabo so postavili duhovnika ali učitelja, ki ti je dal informacije in če si jih pravilno ponovil, si dobil petico. Če pogledamo k največjemu dogmatiku Tomažu Akvinskemu, vidimo, da je pod vsako razpravo napisal: 'Zdi se …' in nakazal, kako razmišlja. Pod tem pa je napisal 'proti temu govorijo naslednja dejstva'. In na koncu je vedno sledila disputacija – diskusija. To ni bilo kreganje, ampak izmenjava mnenj. Študentje so drug drugemu pripovedovali svoje uvide, da bi skupaj lažje napredovali v spoznavanju. Kako je zdaj, pa sem povedal. To je sedaj manipulacija, način, ki onemogoča kreativno razmišljanje, sploh če se mora otrok napiflati toliko stvari, da mu to onemogoči, da misel diha. x Nedeljski dnevnik