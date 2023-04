Gospod Brodnjak, vem, da svet hlepi po čim hitrejšem sprejetju digitalnega sistema na vseh področjih in za vso populacijo. Pri sklepu, ki ste ga sprejeli, je vaše vodstvo pristavilo svoj lonček. Popolnoma brez čuta empatije do starejših in tudi tistih, ki imajo težave pri nižji starosti, ali so doma ali v domovih za starejše. Ti ljudje v večini primerov nimajo računalnikov, pametnih telefonov ali druge digitalne opreme in je tudi ne znajo uporabljati. Stacionarni telefon, mobilnik z najosnovnejšimi operacijami tem ljudem omogoča klasično komunikacijo tudi z vašo banko. Teledom je za nas poleg trajnika pomenil veliko: zavest naše samostojnosti, da z nakazilom nekaj fičnikov vnukom za rojstni dan ali nakazilom, ki ni povezano na trajnik, ne obremenjujemo svojih otrok, če jih imamo, nekateri pa še tega ne. NLB je zaračunavala te usluge, kar je razumljivo in opravičljivo. Popolnoma nič niste razmislili o tem, da je NLB ukinila veliko poslovalnic in bankomatov, kar pomeni oddaljenost uporabnikov do njih. Sprejeli ste sklep, da se prejšnjega sistema ne da obdržati, ker je treba delovati tržno in digitalizirano. Se strinjam, ampak ne povsod in za vsako ceno in v smeri hlepenja NLB, da ustvari čim več dobička.

Ali ste prepričani, g. Brodnjak, da ne boste nikoli stari? Morda, s pomočjo digitalizacije in znanstvenega napredka, ki vam bo omogočil mladost. Ne želim vam, da se boste v življenju kdaj komaj premaknili do mize in telefona, kaj šele do oddaljene banke ali bankomata.

Empatija do starejših je v naši državi, žal tudi z vašo pomočjo, padla na dno. Kot prejemnik nagrade Manager leta 2022 bi od vas pričakovala širše gledanje na vso populacijo v državi.

Ivica Potisek, Ljubljana