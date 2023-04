Hebar predčasno zaključuje mandat

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor Jože Hebar je z nadzornim svetom danes podpisal sporazum o predčasni prekinitvi mandata. Funkcijo zapušča po slabem poldrugem letu od imenovanja. Že jutri bo začasno, do imenovanja nove uprave, vodenje družbe prevzel Jure Boček, ki je bil doslej član nadzornega sveta družbe, so sporočili Elektro Maribor. Boček je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, od leta 2009 je kot tehnični direktor zaposlen v družbi Adesco, ki se sicer ukvarja z gospodarjenjem in upravljanjem z energijo.