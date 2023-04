Serija Redmi Note 12 nadgrajuje serijo Redmi Note 11 in prinaša izboljšave tistih funkcij, ki so za njene uporabnike najpomembnejše. Te nadgradnje vključujejo sistem kamer, življenjsko dobo baterije, hitrost polnjenja in uporabniku prijazen dizajn. S serijo Redmi Note 12 Xiaomi dokazuje svojo zavezanost omogočiti dostop do vrhunskih funkcij pametnega telefona ljudem po vsem svetu. Na dogodku je bila predstavljena tudi nova pametna ura Redmi Watch 3, ki zajema svetel in jasen zaslon, različne športne in zdravstvene funkcije ter natančno večsistemsko povezavo GPS.

Pod sloganom »Live vivid!«

V ospredju serije je Redmi Note 12 je Redmi Note 12 Pro+ 5G z zmogljivim sistemom trojnih kamer. Z glavno kamero z 200 milijoni slikovnih pik z OIS, ultraširoko kamero in makro kamero želi naprava na novo opredeliti fotografijo za segment pametnih telefonov višjega srednjega razreda. Redmi Note 12 Pro 5G nudi tudi zanimivo fotografsko izkušnjo, saj ima veliko, zmogljivo tipalo IMX766 z OIS ter ultraširoko in makro kamero za impresivne posnetke tudi pri šibki svetlobi. Z zmogljivimi algoritmi programske opreme AI, povečano hitrostjo obdelave slik in drugimi uporabnimi funkcijami pripomočkov dodatno dopolnjuje celotno izkušnjo uporabe kamere.

Tako Redmi Note 12 Pro+ 5G kot Redmi Note 12 Pro 5G imata svetla 120 Hz Flow AMOLED zaslona, ki podpirata Dolby Vision in Dolby Atmos. Skupaj s prilagodljivimi materiali P-OLED, ki omogočajo tanjše okvirje, obe napravi nudita poglobljeno vizualno izkušnjo.

Oba pametna telefona sta opremljena s hitrostmi polnjenja, s 120 W HyperCharge2 na Redmi Note 12 Pro+ 5G in 67 W hitrim polnjenjem na Redmi Note 12 Pro 5G, ter 5.000 mAh baterijo za podaljšano dnevno uporabo tudi pri veliki obdelavi vsebine. Delovanje 5G je zagotovljeno z zmogljivim naborom čipov MediaTek Dimensity 1080.

Cena Redmi Note 12 Pro+ 5G bo dostopen v dveh spominskih verzijah, (8 + 256 GB) po ceni od 519 evrov v sledečih dveh barvah: Midnight črni in Sky modri. Redmi Note 12 Pro 5G bo na voljo v spominski različici (6 + 128 GB) po ceni od 399 evrov v sledečih treh barvah: Midnight črni, Polar beli in Sky modri. Od 11. do 14.4. pa bo mobilni telefon možno kupiti po znižani ceni.

Večopravilnost in energetska učinkovitost

Redmi Note 12 5G in Redmi Note 12 poganja najnovejša mobilna platforma Snapdragon 4 Gen 1 oziroma Snapdragon 685, zato je delovanje brezhibno ter omogoča enostavno večopravilnost z izboljšano energetsko učinkovitostjo.

Redmi Note 12 5G je namenjen uporabnikom, ki želijo izkusiti prednosti modela 5G. Tako Redmi Note 12 5G kot Redmi Note 12 imata 33 W hitro polnjenje in 5.000 mAh zmogljivo baterijo, kar pomeni, da lahko uporabniki uporabljajo več aplikacij in posnamejo več fotografij brez skrbi glede napolnjenosti. Če k temu dodamo solidno trojno kamero z umetno inteligenco, funkcijo nočnega načina ter množico uporabnih zabavnih funkcij in filtrov, obe napravi po super ceni nudita zmogljivost kamere, ki je bila nekoč rezervirana za paradne konje.

Cena Redmi Note 12 5G (4 + 128 GB) se začne pri 299 € in bo na voljo v treh barvah: Onyx sivi, Forest zeleni in Ice modri. Redmi Note 12 (4 + 128 GB) se začne pri 249 € in bo na voljo v treh barvah: Onyx sivi, Mint zeleni in Ice modri.

Posebna ponudba bo potekala od 11. do 14. aprila, dostopna je tudi na: https://xiaomislovenia.com/redminote12

Redmi Watch 3

S 1,75-palčnim zaslonom AMOLED je bila ura Redmi Watch 3 zasnovana tako, da zagotavlja berljivost tudi pri močni sončni svetlobi. Okvir naprave je izdelan s kovinsko obdelavo v visokem sijaju z uporabo tehnologije NCVM, kar zagotavlja vrhunski videz in občutek v dveh klasičnih barvnih različicah, črni in slonokoščeni. Poleg tega sta na voljo dva pasova posebne izdaje in več kot 200 vgrajenih številčnic ure, ki ustrezajo individualnemu modnemu okusu in stilu.

Opremljena z vgrajenim GPS-om in 5ATM _x0005_ vodoodpornostjo podpira pet glavnih satelitskih sistemov za določanje položaja in 121 športnih načinov, vključno s šestimi samodejno prepoznanimi športnimi načini, merjenjem kisika v krvi, srčnim utripom, zaznavanjem spanja in drugimi funkcijami za spremljanje zdravja. Z zanesljivo življenjsko dobo baterije do 12 dni pri običajni uporabi Redmi Watch 3 zagotavlja stabilno in učinkovito delovanje. Ima tudi HD-zvočnik in mikrofon za odpravljanje šumov pri telefonskih klicih prek Bluetooth.

Redmi Watch 3 bo na voljo za 99 evrov prek Xiaomijevih uradnih prodajnih kanalov med koncem aprila in sredino maja.