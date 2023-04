Odnosi med Moskvo in Washington so se poslabšali od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani, po kateri so ZDA, pa tudi EU, uvedle številne sankcije proti Rusiji.

Putin je omenjeno dejal teden dni po tistem, ko so v Rusiji priprli ameriškega novinarja Evana Gershkovicha in ga osumili vohunjenja, kar so ZDA odločno zavrnile.

»Odnosi med Rusijo in ZDA, od katerih sta neposredno odvisna globalna varnost in stabilnost, so v globoki krizi,« je dejal Putin novi ameriški veleposlanici na slovesnosti, na kateri je sprejel poverilna pisma 17 veleposlanikov.

Poudaril je, da bila ameriška zunanja politika tista, »ki je na koncu privedla do sedanje ukrajinske krize«. Putin je Washington obtožil, da je leta 2014 vodil revolucijo v Ukrajini, po kateri mu ni preostalo drugega kot posredovati.

Nova ameriška veleposlanica Tracy je poklicna diplomatka, ki govori rusko, delala pa je tudi v nekdanjih sovjetskih republikah Gruziji, Kazahstanu, Kirgizistanu in Turkmenistanu.

Novemu veleposlaniku EU pa je Putin dejal, da je povezava začela »geopolitično konfrontacijo z Moskvo«.