Potem ko je več kot uspešno oglaševal neko dišavo in turški hotel, se zdaj podaja v sponzorirane vode ustvarjanja podkastov. Se pravi pogovorov, ki jih je mogoče kadar koli poslušati prek spletnih aplikacij. Kot je sam objavil (in se samoreklamiral) na družbenem omrežju, je z radovednostjo in odgovornostjo sprejel povabilo za snemanje desetih podkastov. In čisto mirno ter brez slabe vesti pripisal, da je sponzor MasterCard. Njegov podkast pa se bo imenoval, kako drugače – MasterCard podkast navdiha z Borutom Pahorjem.

Ki je, takole mimogrede, postal še, kot temu pravijo naši južni sosedje – sponzoruša. Bančna kartica pa bo lahko zdaj dopolnila svoj znameniti slogan: Borut Bahor je neprecenljiv, za vse ostalo je tu ...