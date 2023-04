Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti je v torek obvestil javnost, da se je februarja iztekla veljavnost socialnega sporazuma v Luki Koper. Kot so poudarili, so predstavniki sindikata že novembra predlagali vodstvu Luke Koper podaljšanje sporazuma.

Danes so za STA pojasnili, da uprava predlogov sindikata ni zavrnila. Kot so zapisali, so jim predstavniki uprave na srečanju le ustno predstavili svoja stališča. »Zato temu niti ne moremo reči pogajanja,« menijo v sindikatu.

Poudarili so, da je »iniciativa za sklenitev sporazuma na strani delodajalca, saj je dokument pomemben predvsem kot garancija poslovnim partnerjem, da v podjetju vladajo ugodne razmere in ni socialnih nemirov«. Kot so dodali, je bil osnovni namen njihovega sporočila prav opozoriti na to.

Torkovo sporočilo sindikata je vsebovalo tudi kritiko vodenja podjetja. »Nenavadna nezainteresiranost za sklenitev pomembnega dokumenta sovpada z destabilizacijo operative, zgodovinsko visokim vsesplošnim nezadovoljstvom zaposlenih in hudim zastojem ključnih investicijskih projektov, ki so vezani na izgradnjo drugega tira,« so zapisali.

V Luki Koper so glede socialnega sporazuma danes razložili, da je bil podpisan februarja 2021 in je temeljil na predpostavki negotovega poslovnega okolja zaradi epidemije covida-19. Temu so med drugi prilagodili lestvico skupinske delovne uspešnosti.

Zdaj nagrajevanje zaposlenih temelji na realizaciji poslovnega načrta, kot določa veljavna kolektivna pogodba. Poslovni načrt za leto 2023 upošteva realne predpostavke poslovnega okolja in panožnih gibanj, od sprejetja načrta pa se okoliščine niso bistveno spremenile, za razliko od časa izbruha pandemije, trdijo v podjetju.

Zagotavljajo tudi, da so uprava in strokovne službe o tem seznanjale socialne partnerje v kontinuiranem dialogu in da so jim posredovale tudi več predlogov.

Iz podjetja so posredovali tudi podatke, ki naj bi dokazali uresničljivost poslovnega načrta in zavrnili druge očitke vodstvu. Navedli so, da so na terminalu za zabojnike marca prvič v zgodovini pretovorili več kot 100.000 kontejnerskih enot v enem samem mesecu. Nov mesečni rekord so v marcu zabeležili tudi na terminalu za avtomobile.

V času mandata sedanje uprave je družba sprejela za približno 430 milijonov končnih investicijskih odločitev, so poudarili.

Zatrdili so tudi, da organizacijska klima znotraj družbe nad slovenskim povprečjem, prav tako kot zadovoljstvo zaposlenih z vodstvom družbe. Menijo, da so izboljšave mogoče predvsem na področju srednjega in nižjega vodstvenega kadra. Kot so zapisali, morajo zato okrepiti interno komunikacijo in urediti nagrajevanje ter napredovanje.

Sindikat žerjavistov je omenjeno sporočilo poslal tudi Slovenskemu državnemu holdingu (SDH). V SDH so poudarili, da je vodenje socialnega dialoga v družbah s kapitalsko naložbo države v pristojnosti organov vodenja posamezne družbe. Kot so zapisali, se zavzemajo za odgovorno in pregledno poslovanje družb, hkrati pa so zavezani k načelu neodvisnosti, zato na potek pogajanj med poslovodstvom in sindikati ne smejo in ne morejo vplivati.