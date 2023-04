Iz demokracije v zapor

V enem svetlem trenutku je bila Slovenija pred Madžarsko. »Dvajset let za dvajset let,« je bil politični slogan skrajne desne madžarske stranke Jobbik. Skrajno inovativna in uporabna ideja. Dvajset let zapora za dvajset let oblasti. Ljudem, ki so od začetka tranzicije participirali pri oblasti in so se polastili državnega premoženja, so obljubljali zapor. Natančneje: toliko zapora, kolikor so bili na oblasti. Dve leti oblasti, dve leti zapora. Osem let oblasti, osem let zapora. Dvajset let je bilo najdaljše mogoče obdobje. Člani Jobbika so bili konsistentni desničarji. V zapor bi pospravili vse, kar je bilo levo od njih. Nič pa ni bilo bolj desnega. Vendar so izgubili volitve in programa niso nikoli realizirali.