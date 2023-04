Bežen dotik možnosti

Sodobna raziskovalna umetnost misli in ustvarja naš danes in prihodnost na način, da bo ta navdihujoča in etična. Zaveda se, da so pojavi robotike, umetne inteligence in drugih tovrstnih organizmov neizbežni, zato se ne bori proti njim, temveč jih gnete in osmišlja. Jurij Krpan, kurator razstave konSekvence in vodja zavoda Kapelica, zagovarja tezo, da je tehnologija lahko dobro orodje, ki omogoča kreativno izražanje. Zato prihodnost vidi pozitivno, saj nas bodo roboti odvezali enoličnega dela. Kmalu poklicev ne bo več, zato se bomo lahko predajali ustvarjalnemu delu, skrbi za druge, naravo ipd. Citira umetnika Stelarca, ki raziskuje tehnološke možnosti povečanja zmogljivosti človeškega telesa. Umetniško delovanje, ki vključuje nove tehnologije in se sprašuje o njihovem smislu, lahko pripomore k razvoju boljših in trajnostnih izdelkov in storitev.