Na 13 let in pol zapora so v Avstraliji obsodili 37-letnega Terencea Kellyja, ki je oktobra predlani na zahodu države ugrabil komaj štiriletno Cleo Smith. Po 18 dneh so jo v njegovi hiši vso prestrašeno našli policisti. Kelly, ki je krivdo takoj priznal, bo za pogojni odpust lahko zaprosil po enajstih letih.

Deklica je izginila iz družinskega šotora v odročnem, a turistično dobro obiskanem obmorskem kampu na zahodni obali Avstralije. Tam je bila z mamo, očimom in mlajšo sestrico. Da je ni, je 16. oktobra zgodaj zjutraj ugotovila mama. Šotor je bil odprt, deklica pa je s spalno vrečo izginila brez sledu. Nemudoma so organizirali obširno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo več kot sto policistov, potapljači, helikopterji, sledni psi in na tisoče prostovoljcev. Za informacije o Cleo je bila razpisana nagrada v višini milijon avstralskih dolarjev, kar je privabilo »lovce na glave« z vse celine.

Policija je zdaj razkrila, da nagrada ne bo podeljena. Storilca so namreč izsledili na podlagi mobilnega telefona, ki se je povezal s telekomunikacijskim stolpom v bližini kampa prav v času, ko je bila Cleo ugrabljena. Ko so osemnajst dni pozneje, ko so nekateri že počasi izgubljali upanje v srečen konec, okoli enih ponoči vdrli v njegovo zaklenjeno hišo v vasi Carnarvon, so deklico našli v zaklenjeni sobi. Bila je le nekaj kilometrov od doma. Kellyja takrat ni bilo v hiši.

Jokala in prosila

V času po ugrabitvi ga ni nihče obiskal. Ukvarjal se je z običajnimi stvarmi, kot da se ne bi nič zgodilo. Hodil je na zaposlitvene sestanke, videval sorodnike, jim ponujal prevoze. Ko je bil doma, se je preoblekel, nato pa se z deklico igral, čeprav se je včasih tudi razjezil nanjo in jo »malo udaril«, je povedal med enim od dveh štiriurnih policijskih zaslišanj. Ko je Cleo jokala in prosila, da bi videla svoja starša, je prižgal radio, da je sosedje ne bi slišali. Nekajkrat se je zgodilo, da je po radiu slišala svoje ime.

Ugotovili so, da je po ugrabitvi Kelly njeno mamo dodal za prijateljico na svojem facebook profilu. Sodnica Julie Wager je dejala, da je bila ugrabitev del njegove »fantazije o deklici, ki bi jo lahko oblekel in se igral z njo«. Na fotografijah njegovega doma, ki so se po aretaciji pojavile na družbenih omrežjih, je videti množico otroških punčk bratz.

Kelly bi lahko dobil do 20 let zapora, vendar je sodnica upoštevala, da je krivdo takoj priznal in da ima duševne težave zaradi težkega otroštva. »Noben otrok ne bi smel pretrpeti ničesar takega, kot ste vi,« je dejala o njegovem odraščanju z nasilnim očetom, oba starša pa sta bila tudi odvisnika. Leta 2014 je končal v zaporu – dobil je tri leta zaradi vlomov. Ko so ga izpustili, je začel uživati metamfetamin. Večer po predlanski aretaciji je na policijski postaji napadel policiste. Tudi za to je priznal krivdo in dobil 1000 dolarjev kazni.