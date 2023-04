Čeprav je bil danes 21-letni Sean Hogg spoznan za krivega posilstva trinajstletnice, je pred dnevi namesto v zapor s sodišča odkorakal na svobodo. Ko je pred štirimi leti v parku v škotskem kraju Midlothian najprej zagrozil deklici, nato pa jo slekel in posilil, je bil star zgolj 17 let. In to ga je rešilo. »Posilstvo je eno najhujših kaznivih dejanj. Oteževalne okoliščine za vas so starost žrtve, pa tudi njena nemoč in ranljivost. A moram v obzir vzeti tudi vašo starost v času kaznivega dejanja. Odraslega bi kaznoval s štirimi ali petimi leti zapora. A to ni primerna kazen za vas, zato vas ne bom poslal v zapor. Gre za vaš prvi prekršek, v času zločina ste imeli 17 let. Ne verjamem, da bi zapor pomagal pri vaši rehabilitaciji,« je odločitev obrazložil vrhovni sodnik Lord Lake. Naložil mu je 270 ur družbenokoristnega dela, nekaj časa bo pod posebnim nadzorom, za tri leta pa je pristal še na seznamu spolnih prestopnikov.

Nezrelost možganov

Sodnik je pojasnil, da se je pred izrekom kazni seznanil z navodili oziroma nekakšnimi smernicami za storilce, mlajše od 25 let, ki so jih spisali v kontroverznem škotskem svetu za izrekanje kazni, veljati pa so začele januarja lani. Po njihovem prepričanju bi morali mlajše kriminalce zaradi nezrelosti njihovih možganov obravnavati bolj prizanesljivo. Znanstveno naj bi bilo namreč dokazano, da do tega leta možgani še niso povsem razviti. Zagovorniki so izpostavljali še, da je treba vsak primer z mladim storilcem obravnavati individualno, preiskati je treba njegove osebne okoliščine, kakor tudi čustveno in intelektualno zrelost ter morebitne travmatične izkušnje iz otroštva. Organ je nastal pod okriljem vlade škotske nacionalne stranke SNP.

Zaradi nestrinjanja s skrajno prizanesljivo kaznijo so na noge skočili tako v politiki kot v strokovni in laični javnosti. Odločitev sodnika opisujejo kot žalitev najstniške žrtve. »Gre za skrajnost. Šokirani smo in zgroženi. Zaskrbljeni pa tudi za žrtev, ki zdaj gleda, kako se njen posiljevalec prosto sprehaja naokrog,« je kazen komentirala Sandy Brindley iz organizacije, ki se ukvarja z žrtvami posilstva. Opozicijski poslanec Jamie Greene je poudaril, da se v tem primeru bolj kot na dobrobit žrtve gleda na dobrobit storilca. »Takšna kazen je žalitev za žrtev,« je bil jasen. Izpostavil je, kako odločitev znova potrjuje zgrešene smernice prej omenjenega sveta, ki da posledično sodnike omejujejo pri odločitvah in jim vežejo roke. »Nevaren spolni plenilec je posiljeval pri sedemnajstih, a ga zaradi politike SNP zavijajo v vato. Sramotno je, da bolj skrbijo za kriminalce kot za žrtve,« je opozoril.