Dramaturginja in dramatičarka Varja Hrvatin svoje avtorske projekte praviloma oblikuje na preseku gledališkega uprizarjanja in uporabe sodobnih tehnologij, pri čemer skozi interaktivnost in vključevanje občinstva v potek vsakokratnega dogodka premišljuje tudi različne plasti »identitet« v sodobnem digitaliziranem svetu. To velja tudi za uprizoritev Ikigai, ki bo nocoj ob 19.30 premierno izvedena na Malem odru SLG Celje in raziskuje meje posameznikove svobodne volje v svetu, »kjer odgovora na vprašanji, koliko vpliva imamo na lastne življenjske odločitve in koliko je sploh vredno človeško življenje, poznata samo še google in umetna inteligenca«.

Kot pred premiero ugotavlja upravnik in umetniški vodja celjskega gledališča Miha Golob, je to dokaj nenavadna interaktivna predstava, ki bo verjetno bolj nagovorila mlajše občinstvo. »Ali pa bi lahko rekli, da jo bodo mlajši gledalci spremljali predvsem skozi tehnološko izkušnjo, medtem ko bo starejšim zanimiva skozi psihološke in sociološke vidike odtujenosti današnjega človeka,« ga dopolnjuje Varja Hrvatin, ki se pri projektu tudi tokrat podpisuje kot avtorica zasnove in scenarija, pri čemer je končna podoba uprizoritve dopolnjena še z avtorskimi prispevki drugih sodelavcev, ob pomoči pametnih telefonov pa lahko v njej dejavno (ter anonimno) sodelujejo tudi gledalci, če si to želijo – ali pa jo pač spremljajo kot vsako drugo predstavo.

Življenje kot nabiranje točk

Uprizoritev Ikigai (ta pomensko večplastni japonski izraz bi lahko v grobem prevedli kot »smisel življenja«) je torej nekakšna »resničnostna igra fikcije«, ki prepleta različne žanrske formate, od resničnostnih oddaj do kvizov in videoiger, pri tem pa se dotika vprašanj posameznikovega pomena ter meje med pristnim in nepristnim ter snovnim in virtualnim »v času, ko je naša spletna aktivnost vredna več kot naša resnična dejanja in ko našo vrednost določa samo še to, kako smo videti, kako se oblačimo, kaj poslušamo in beremo, s kom se družimo, kam hodimo ter kje in kako zapravljamo svoj denar«, pojasnjujejo ustvarjalci. Pri tem postaja naše življenje vse bolj podobno igri izzivov, v kateri nabiramo točke za želeno umestitev v sistemu družbenih pravil.

»Danes lahko prek spleta najdemo in kupimo vse, ravno tako se lahko tam srečujemo med sabo – a to okolje postaja tudi vse bolj podobno resničnostnemu šovu, v katerem na naša čustva vplivajo in z njimi upravljajo drugi, čeprav se tega morda vselej niti ne zavedamo,« dodaja Varja Hrvatin. Predstava tako (tudi s kričečo estetiko) posnema podobo resničnostne oddaje, iz katere pa se igralca trudita izstopiti in ugotoviti, kaj je danes jedro našega razumevanja samih sebe in posledično odnosov z drugimi ... Nastopata Maša Grošelj in Aljoša Koltak, predstavo pa so sooblikovali še scenografka in oblikovalka Anja Romih, kostumografka Lea Culetto, avtor razvoja aplikacije Jurij Smrke, avtor glasbene in tehnične zasnove Jure Anžiček, koreograf Sebastijan Geč in lektorica Živa Čebulj.