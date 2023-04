Na ljubljanskem sodišču še vedno poteka sojenje 29-letnemu Alžircu Fatahu Rašidu Adaouriju zaradi poskusa umora rojaka Khierdineja Tahraouija v azilnem domu na Viču v Ljubljani. Je pa tik pred koncem. Senat pod vodstvom Maje Povhe je nazadnje zavrnil predlog zagovornika Petra Kobentarja, da bi angažirali še enega psihiatričnega izvedenca. Prvi, dr. Miha Derganc, je ugotovil, da je bil Adaouiri v času krvavega napada povsem prišteven. Kobentar pa je prepričan, da je takšna ocena v nasprotju z zbranimi dokazi. Tako je izčrpan še zadnji dokazni predlog in sredi meseca bodo na vrsti zaključne besede in sodba.

Adaouri je 12. aprila lani zjutraj na postelji spečega osem let starejšega rojaka, s katerim sta si delila sobo, nenadoma začel zabadati z desetcentimetrskim nožem. Zabodel ga je enajstkrat: v prsni koš, vrat, zatilje, hrbet, roko. Umrl bi, če ne bi zbežal in se zatekel v jedilnico. Adaouri je sicer stekel za njim in razbil steklo na jedilniških vratih, a so ga nato ustavili varnostniki. V domu je že prej delal težave. Kot je na sodišču povedala Katarina Štrukelj, direktorica urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, je bil zaradi treh kršitev hišnega reda tik pred tem, da ga premestijo v postojnski center, kjer imajo tujci omejeno gibanje. Na to so ga nazadnje opozorili pet dni pred napadom na Tahraouija.

Kot je na zadnji obravnavi povedala sodnica, so ga dan po poskusu umora ob 18.30 policisti privedli na sodišče, kjer je z nogo brcnil v steklo nihajnih vrat, da so je razbilo. Novembra lani je bil zaradi tega obsojen na pogojno kazen dva meseca zapora z enoletno preizkusno dobo. Plačati mora tudi stroške postopka in sodišču povrniti sto evrov za steklo. Obsojen je bil na podlagi kaznovalnega predloga, torej brez opravljene glavne obravnave. Ko ga je sodnica zdaj vprašala, ali je plačal sto evrov, je zanikal, da bi za sodbo že kdaj slišal. Poleg tega ima odprte še tri kazenske postopke, enega zaradi povzročitve splošne nevarnosti in dva zaradi poškodovanja tuje stvari. O prvem smo nedavno pisali. Poldrugi mesec po priprtju zaradi poskusa umora je v zaporu na ljubljanski Povšetovi zanetil požar. Zažgal je svoje osebne stvari, ogenj je sobo v celoti ožgal in uničil opremo. Ogroženih naj bi bilo tudi 27 pripornikov v sosednjih sobah.

Zavrnili prošnjo za zaščito

Ravno na 12. april, ko je napadel rojaka, so Adaouriju zavrnili prošnjo za mednarodno zaščito. Sodnici je dejal, da za to ni vedel. Kot je bilo razumeti, ne takrat ne pozneje. Tahraoui pa si je napad razlagal ravno s tem dejstvom: da je obtoženi ocenil, da je bolje biti zaprt v Sloveniji, kot da ga izženejo. Tahraoui je tudi prepričan, da je bil takrat neprišteven, saj da se mu na vsake toliko zmeša. A zdravnica v psihiatrični bolnišnici, kamor so ga policisti odpeljali po napadu, kakih posebnosti ni opazila. Z njo ni želel sodelovati, pregled je morala opraviti kar v rešilnem vozilu. Zapisala je, da ni deloval psihotično, ni bilo odklonov razpoloženja, stik z realnostjo je bil ohranjen. Zato ga je vrnila v roke policije.

Izvedenec Derganc ni ugotovil znakov duševne bolezni, je pa ocenil, da je impulziven in manipulativen ter odvisen od več psihoaktivnih snovi. Znakov, da bi bila sposobnost razumevanja svojega ravnanja in samonadzorovanja okrnjena, ni našel. Torej je bil prišteven. Pri tem je psihiater vztrajal tudi po pregledu dokumentacije forenzičnega oddelka mariborske psihiatrične bolnišnice, kjer je bil Adaouri hospitaliziran avgusta in septembra lani. Pa tudi po tem, ko se je seznanil s pričanjem oškodovanca. Ker senat v izvedenskem mnenju ni našel pomanjkljivosti in napak, ki bi terjale novega izvedenca psihiatra, je predlog obrambe zavrnil.