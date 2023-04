Črnomaljski policisti so v ponedeljek v Semiču obravnavali hudo prometno nesrečo, v katero sta se zapletla 75-letni avtomobilist in 37-letni voznik traktorja s priključkom, brano. Pripeljala sta se po Roški cesti, vsak iz svoje smeri. Med srečanjem je avtomobilist trčil v brano, saj, kot je ugotovila policija, traktorist ni zagotovil zadostne bočne razdalje med svojim vozilom in avtom. Voznik avta in potnica sta ostala ukleščena v pločevini, iz nje so ju rešili gasilci. Iz bolnišnice so sporočili, da sta se oba hudo poškodovala. Traktorista čaka kazenska ovadba.

Vsako leto se pri nas zgodi okoli 150 prometnih nesreč z udeležbo traktorjev, najpogosteje v naseljih. Od leta 2018 do lani je v 757 prometnih nesrečah umrlo devet voznikov traktorjev, 19 jih je bilo hudo poškodovanih, 85 pa lažje. Leta 2020 je bilo registriranih traktorjev 114.200, predlani 116.700, lani že več kot 119.300. Po nekaterih ocenah obstaja še mnogo takih, ki so neregistrirani. Predvsem starejših strojev, najpogosteje brez kabine ali varnostnega loka, ki jih ravno zaradi tega ni mogoče registrirati. So pa bistveno nevarnejši v primeru prevračanja in predstavljajo veliko nevarnost v prometu.

»Po številu traktorjev na prebivalca je Slovenija prava velesila, saj ima povprečno vsak sedemnajsti prebivalec doma traktor,« je na dogodku, namenjenemu večji varnosti voznikov traktorjev, povedala vršilka dolžnosti direktorja agencije za varnost prometa Simona Felser. Ob koncu letošnjega marca je imelo veljavno vozniško dovoljenje kategorije F dobrih 299.000 ljudi. Vsako leto izpit iz kategorije F naredi okoli 250 oseb, ki še nimajo vozniškega dovoljenja kategorije B. Kar zadeva tehnične preglede traktorjev, pa so podatki naslednji: lani so jih opravili skoraj 111.100, predlani 109.100, leta 2020 pa 105.900.

Vedno varnostni pas

Po besedah Franca Kanclerja z Biotehniške šole Maribor je v 70 odstotkih odgovornost za prometno nesrečo pripisati človeškemu faktorju, v 15 odstotkih pa vozni površini oziroma stroju. Med vzroki prometnih in tudi delovnih nesreč traktorjev so slaba ocena terena, zaradi česar traktor zdrsne ali se prevrne, neprilagojena hitrost in vstop na traktor ali priključek, ko se že premika. Voznik traktorja nikdar ne sme biti bos, v natikačih ali kaki podobni neustrezni obutvi ali opremi, je jasen Kancler. Obvezna je uporaba smernika pri spremembi smeri vožnje, prav tako je potrebna največja možna previdnost pri vključevanju s stranske na glavno cesto. Če traktorski priključek nima dodatnega sedeža, na njem ni dovoljeno prevažati ljudi, prav tako ni dovoljen prevoz otrok v kabini do poldrugega leta starosti, po tej starosti in do višine 140 centimetrov pa je prevoz otrok mogoč izključno z uporabo otroškega sedeža.

Traktor mora imeti nameščeno tablo, ki označuje, da gre za počasi vozeče vozilo. Voznik, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in spustiti vozila mimo. Tudi za delo na njivi ali polju je nujna uporaba varnostnega pasu, za neuporabo je predpisana globa.

Med delom na njivi se na traktor in priklopnik nabereta zemlja in blato, ki ga marsikdo nato nanese na cesto. Po zakonu je treba vozilo očistiti pred vsako vključitvijo v cestni promet. Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in opremljen z utripajočo rumeno lučjo, če ima pripet priključek, ki je širši od traktorja.

