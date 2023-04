Poleg nevladnih organizacij so se sestanka udeležili še predstavniki ministrstev za vzgojo in izobraževanje, za visoko šolstvo, delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

Namen tokratnega sestanka z nevladnimi organizacijami, kot navajajo na ministrstvu, je bil pregled stanja na področju migracij in pridobivanje predlogov od nevladnih organizacij, ki se z integracijo tujcev največ srečujejo v praksi.

Minister Poklukar je ob tem prisotne seznanil, da na ministrstvu v teh dneh ustanavljajo medresorsko delovno skupino za pripravo strategije o integraciji tujcev. Delovno skupino bo vodila državna sekretarka na notranjem ministrstvu Tina Heferle, njena namestnica pa bo direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj. Med cilji delovne skupine pa je izpostavil pripravo ustrezne zakonodaje, pri čemer se bo skupina osredotočila na jezikovno integracijo, integracijo na področju šolstva in trga dela ter v lokalno skupnost pa tudi na sodelovanje z diasporo.

Kot še sporočajo z ministrstva, si želijo v konstruktivnem dialogu z vsemi deležniki želijo pripraviti čim bolj celovito strategijo, ki bo delovala v praksi.