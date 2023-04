Italijanski dnevnik Il Messaggero je namreč poročal, da je delavnica Centra Aletti tudi duhovno središče. V Rimu ga je ustanovil prav Rupnik in ga več kot desetletje tudi vodil. Po navedbah italijanskih medijev naj bi se glede na izjave prizadetih nekatere Rupnikove zlorabe zgodile prav v Centru Alleti.

Preiskavo je, kot poroča omenjeni časnik, odredil papežev namestnik za rimsko škofijo, kardinal Angelo De Donatis, ki je doslej veljal za Rupnikovega podpornika. Izvedbo preiskave je kardinal poveril duhovniku Giacomu Incittiju.

71-letni Incitti poučuje kanonsko pravo na papeški univerzi Urbaniana in je tudi sodnik na prizivnem sodišču rimske škofije.

Center Alleti se je po poročanju časnika Družina doslej posredno odzval na dogajanje, povezano z Rupnikom, in sicer s pismom prijateljem Centra Aletti, objavljenim konec februarja.

V pismu sta direktorica Maria Campatelli in ekipa Centra Aletti - na spletni strani je med njimi še vedno naveden tudi Rupnik - naslovnikom izrazila »hvaležnost za bližino, ki so jo številni na številne načine izkazali v tem obdobju« in hkrati odprtost za resnico, ki »ni nasilna, ni agresivna, zato potrpežljivo in v upanju čakamo, da se razkrije, zavedajoč se, da ima vse svoj čas«.

V javnosti so bili nedavno izraženi pomisleki, ali bo prišlo do preiskave v Centru Aletti tudi z vidika revidiranje njegovega finančnega poslovanja. Preiskava, ki jo na podlagi navedb rimskih medijev omenja Kathpress, tega vizitacijskega vidika ne omenja, še piše Družina.

Pater Rupnik naj bi pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale in primer zaključil. Nato so lani v javnost prišle navedbe več redovnic o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah.

Jezuitski red je Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje. Prav tako naj ne bi smel zapustiti italijanske dežele Lacij.

Vatikan je Rupnika, sicer priznanega sakralnega umetnika, že leta 2019 izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha. A so ta ukrep kmalu odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.