Zelenski se je Poljski zahvalil za vso pomoč na »težki poti k ukrajinski zmagi« ter poudaril, da je trenutna prioriteta ukrajinskega vodstva zmaga na bojišču. Dodal je, da med državama še nikoli niso vladali bolj prijateljski odnosi, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Njegov poljski gostitelj mu je zagotovil, da bo Varšava v skladu s svojimi vojaškimi zmožnostmi pomagala ukrajinskim silam, v mednarodni skupnosti pa bo vedno skušala pridobivati podporo za Ukrajino. V okviru vojaške pomoči bo Ukrajini v prihodnosti poslala tudi vseh svojih 28 bojnih letal tipa MiG-29, pri čemer so vzhodni sosedi že obljubili predajo 14 takšnih letal. Nekatera izmed teh naj bi že bila na ukrajinskih tleh.

Ukrajinski predsednik je ob tem predlagal tudi odpravo mejnega nadzora med državama in poudaril, da so na začetku invazije poljski obmejni kraji »odprli svoja vrata« Ukrajincem. Izrazil je upanje, da to predstavlja začetek procesa, med katerim bodo padle meddržavne meje »v političnem, gospodarskem in najpomembneje, v zgodovinskem smislu«.

Poljska je sicer med državami, ki so sprejele največ ukrajinskih prebežnikov, saj je država po podatkih Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce podelila begunski status okoli 1,6 milijona Ukrajincem.

Duda je Zelenskega danes odlikoval z najvišjim poljskim odlikovanjem, ob podelitvi pa ga je označil za odličen primer državnega in narodnega voditelja, še navaja PAP.

Ukrajinski predsednik je pred današnjim obiskom od začetka ruske agresije le dvakrat zapustil domovino. Februarja letos je obiskal London, Pariz in Bruselj, pred tem pa je decembra lani odšel na obisk v ZDA. Na Poljskem se mu je pridružila tudi soproga Olena Zelenska.