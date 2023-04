Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan je v izjavi medijem po zaključku današnjih pogajanj ocenil, da so na »izjemno dobri poti«, saj imajo platformo, na podlagi katere se bodo lahko začeli konkretno pogovarjati o izgradnji plačnega stebra za zdravstvo. O vsebini pogovorov sicer minister ni želel govoriti, saj je po njegovih besedah »vsaka informacija, ki jo damo ven, potem interpretirana napačno«.

So se pa, kot je dejal, danes vsi strinjali o enotnosti zdravstvenega stebra ter da bodo drug do drugega spoštljivi. »To je pozitivna spodbuda, na osnovi katere delamo naprej,« je poudaril minister.

V zdravniškem sindikatu Fides, ki je sicer preklical za nedeljo napovedan začetek stavke, medtem opozarjajo, da je treba pogajanja intenzivirati. Vladna stran je po besedah predsednika sindikata Damjana Polha danes priznala, da »so enostavno predolgo vlekli te njihove osnutke, tako besedila zakona o skupnih temeljih plačnega sistema kot oblikovanje zdravstvenega stebra«.

Intenziviranje pogajanj je po njegovih besedah zdaj obveza vlade, v sindikatu pa bodo skrbno spremljali in poročali članstvu, kako pogajanja potekajo. Stavkovni odbor Fidesa se bo sicer sestal že danes, a po Polhovih besedah ni pričakovati nobenih bistvenih odločitev glede morebitnih nadaljnjih stavkovnih aktivnosti.

V Fidesu so sicer danes pogrešali opredelitev vlade do predloga njihovih rešitev do oblikovanja zdravstvenega stebra. Naj pa bi vlada konkretnejše rešitve sindikatom predstavila prihodnji teden.

Tudi predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencinger je dejala, da o izkupičku danes še ne morejo govoriti, saj so se pogajanja šele začela. Danes jim je vlada po njenih besedah predstavila odziv na njihove predloge, a bo potrebnih še precej usklajevanj, da pridejo do konca. Do prihodnje srede, ko se ponovno sestanejo, bosta obe strani pripravili svoje protipredloge, je še napovedala.

Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič pa je ocenila, da je bil na današnjih pogajanjih narejen korak naprej. »Seveda pa bo kot vedno hudič v podrobnostih, ko se bomo začeli pogovarjati o plačni lestvici, o tem, kako bomo odpravljali nesorazmerja, in o tem, kdo se bo kam uvrstil. Takrat bo verjetno še precej vroče,« je ocenila.

Vladna stran jim je sicer danes predstavila tudi analizo zaposlenih v socialnem varstvu, iz katere bodo po njenih besedah lažje gradili steber zdravstva in socialnega varstva. Kot je dejala, pa v sindikatu rešitve ne vidijo le v višjih plačah, pač pa tudi drugih možnostih nagrajevanja zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Pri tem imajo z vladno stranjo različne poglede, a iščejo skupne rešitve.

Implementacija dela nove plačne lestvice do 1. januarja prihodnje leto je sicer po mnenju Ilešič Čujovičeve izvedljiva, pri čemer ocenjuje, da se bodo pogajanja zavlekla še v jesen.