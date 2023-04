Prejšnji teden smo v Nedeljcu obširneje obravnavali praznike, s kulinariko vred, zato tokrat ne bomo pretiravali z železnim repertoarjem. Nenazadnje imate gotovo svoje priljubljene recepte za praznično pojedino. Morda velja spomniti na nenavadno jed: jajčni hren ali močko, kot tej značilni velikonočni jedi pravijo na Koroškem. Ne poznajo je namreč na vseh koncih naše dežele, vsaj ne v koroški obliki. Precej tekoča jed, pravzaprav (p)omaka, je sestavljena iz naribanega hrena, trdo kuhanih jajc, bučnega olja, kisa, malo vode in soli. In vanjo se namaka (močka) kruh, nekateri to počnejo celo s potico …

Tu in tam, še posebno ob praznikih, se pokaže potreba ali zgolj želja na mizo postaviti kaj posebnega, slavnostnega, vrhunskega ali zgolj povsem drugačnega. In kadar nas kaj takšnega zagrabi, nikakor ne bomo brcnili v temo, če pripravimo jed, ki jo številni povezujejo z vojvodo Wellingtonskim, prav tistim, ki je s svojo vojsko v nedeljo, 18. junija 1815, v bližini mesta Waterloo, ki je danes v Belgiji, takrat pa je bilo na Nizozemskem, premagal Napoleonovo vojsko.

Arthur Colley Wellesley, vojvoda Wellingtonski, pa te pečenke v resnici ni nikdar pokusil, vsaj pod tem imenom ne, saj je o njej šele leta 1903 prvi pisal The Los Angeles Times. Šele veliko pozneje se je pojavila v oxfordskem slovarju, ki je navajal njen opis iz kulinaričnega priročnika New York food guide iz leta 1939. Je pa res, da so na las enako jed že veliko prej pripravljali Francozi, in to pod imenom filet de bœuf en croûte (goveji file v skorji). To preimenovanje izvirno francoske jedi bi morda lahko pripisali zanosu po zmagi Britancev nad Francozi, a zakaj se je to zgodilo šele veliko pozneje, in to v Ameriki?

Zgodovinarji si o tem vprašanju niso edini, povsem neizpodbitno pa je dejstvo, da je jed tudi s pomočjo vrhunske kuharice Julie Child, ki je s knjigo Mastering the Art of French Cooking Američane seznanila s francosko kuhinjo, popolnoma obnorela prebivalce Bele hiše. Kennedyjevi in Nixon so jed naravnost oboževali, zato je leta 1968 pristala na častnem mestu v knjigi The White House Cookbook. Privoščite si jo tudi vi, denimo kot luksuzen nadomestek za velikonočno šunko!

In če ne veste, kaj bi postregli poleg: po travnikih poganja regrat, da ga je veselje gledati. In čemaž! Tega lahko celo vključite v tokratni recept, in sicer tako, da liste čemaža položite na rezine pršuta, preden zavijete filet … In k takšni wellingtonki se odlično priležejo na hitro popečeni šparglji. In vinska omaka!

Goveja pečenka po wellingtonsko Sestavine za 4 porcije 1 kg pljučnega fileja 2 žlici oljčnega olja, 50 g masla, 500 g svežih šampinjonov, 2 stroka česna, 1 dl suhega belega vina, 2 vejici svežega timijana, 12 rezin sušenega pršuta, 500 g listnatega testa, 2 rumenjaka morsko sol in sveže zmleti poper Priprava 1. Ohlajen file začinimo s soljo in sveže mletim poprom ter z vseh strani na hitro opečemo v ponvi na malo olja (1–2 minuti!). Popečenega preložimo na krožnik in premažemo z maslom. Gobe očistimo, česen olupimo Oboje skupaj s ščepom soli stresemo v sekljalnik in drobno (a ne preveč) sesekljamo. Zmes med občasnim mešanjem pražimo v ponvi na maslu, da tekočina izhlapi, zalijemo z vinom, dodamo timijanove listke in pražimo, da to povsem izhlapi, zmes pa se osuši. Pustimo, da se ohladi. 2. Na pult položimo večji kos folije. Nanjo eno poleg druge, v dveh vrstah, zložimo rezine pršuta, da se malo prekrivajo. Popramo jih in enakomerno premažemo s polovico gobove zmesi. Na sredino položimo file in ga po vrhu in ob straneh premažemo s preostalo zmesjo. S pomočjo folije file lepo prekrijemo z rezinami pršuta. Folijo tesno zavijemo in za najmanj pol ure postavimo v hladilnik. 3. Testo razvaljamo v velik pravokotnik. Zavitku previdno odstranimo folijo. Zavijemo ga v testo in dobro zatisnemo, da je z vseh stani povsem ovit. Za pol ure postavimo v hladilnik. Premažemo z razžvrkljanim rumenjakom, položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo 35 minut pri 200 °C. Pustimo počivati 10 minut, nato narežemo, naložimo na segrete krožnike ter postrežemo z izbrano prilogo in vinom. Čas priprave in kuhanja: 150 minut

Špargljeva kremna juha Potrebujemo 5 srednjih krompirjev, 12 vrtnih špargljev, 1 čebulo, 1 koren peteršilja, 1 lonček kisle smetane 0,5 dl suhega belega vina 0,5 dl oljčnega olja sol, sveže zmlet poper Priprava V večjem loncu na oljčnem olju nekaj minut pražimo nasekljano čebulo in nasekljan koren peteršilja skupaj z na kocke narezanim krompirjem. Prilijemo 1 liter vrele vode, postrgamo dno, začinimo in premešamo ter pokrito kuhamo, da se krompir zmehča.​ Špargljem odlomimo olesenele dele stebla, stebla nalomimo in popečemo na oljčnem olju. Pečene zalijemo z vinom in ko to povre, jih damo v juho. Nekaj vršičkov prihranimo. Juho zmeljemo s paličnim mešalnikom, gladko primešamo smetano, dodamo prihranjene vršičke ter postrežemo.