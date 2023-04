»Hrvaška je v letu 2022 dosegla rekordne rezultate v prihodkih od tujih turistov. Če bi k temu prišteli še ocenjene prihodke od domačih turistov, bi prihodki od turizma v letu 2022 znašali okoli 15 milijard evrov,« je sporočila hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac. Ministrica je izrazila zadovoljstvo, da je Hrvaška dosegla tudi občutno rast prihodkov v obdobjih zunaj poletne sezone, v katerih so glede na leto 2019 zabeležili v povprečju 19-odstotno rast.

V zadnjem trimesečju minulega leta so prihodki od tujih turistov znašali 1,47 milijarde evrov, kar je 44-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 in 33-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. V prvem četrtletju 2022 so tuji turisti na Hrvaškem porabili 495 milijonov evrov, kar je za 105 odstotkov več kot leto prej in za dva odstotka več kot leta 2019, v drugem kvartalu leta 2022 pa so porabili 2,69 milijarde evrov, kar je 121-odstotna rast glede na leto 2021 in 16-odstotna rast glede na leto 2019.

V tretjem trimesečju oziroma v lanski poletni sezoni so prihodki od tujih turistov na Hrvaškem znašali 8,47 milijarde evrov, kar je za 27 odstotkov več kot leta 2021 in za 28 odstotkov več kot leta 2019.

Hrvaški se tudi letos obeta dober turistični izkupiček. V letošnjem prvem četrtletju jo je obiskalo več kot milijon turistov, zabeležili pa so za 11 odstotkov več nočitev kot leta 2019. Po podatkih iz sistema eVisitor so gosti na Hrvaškem letos ustvarili 2,8 milijona nočitev, kar je za 12 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2019. Število nočitev gostov iz držav s schengenskega območja se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 19 odstotkov.