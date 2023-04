Marca se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 4321 oseb, kar je 1,6 odstotka manj kot februarja in približno enako kot marca 2022. Med novoprijavljenimi je bilo 411 iskalcev prve zaposlitve, 1888 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 24 brezposelnih zaradi stečajev in 748 presežnih delavcev.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 6,6 odstotka manj prijav brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas, 27,3 odstotka manj brezposelnih zaradi stečajev, 0,1 odstotka manj prijav presežnih delavcev in 6,6 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve.

V primerjavi z lanskim marcem pa se je na novo prijavilo 3,3 odstotka več iskalcev prve zaposlitve in 1,5 odstotka več presežnih delavcev, medtem ko se je brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas prijavilo 5,6 odstotka manj, stečajnikov pa 52,0 odstotka manj. Od 7398 brezposelnih oseb, ki jih je marca zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5230 oseb, kar je 14,0 odstotka več kot februarja in 10,0 odstotka manj kot marca lani.

Brezposelnost se je na letni ravni najbolj znižala v Trbovlju

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev ipd., zidarjev, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, natakarjev, poslovnih sekretarjev, kuhinjskih pomočnikov ter vrtnarjev in drevesničarjev.

Tako kot februarja se je tudi marca brezposelnost na mesečni ravni zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v službi Ptuj, za 13,5 odstotka. Sledile so službe Murska Sobota (-10,2 odstotka), Maribor (-7,0 odstotka), Koper (-6,9 odstotka), Velenje (-6,4 odstotka), Kranj (-6,2 odstotka), Celje (-5,3 odstotka), Nova Gorica (-5,3 odstotka), Ljubljana (-4,0 odstotka), Trbovlje (-3,5 odstotka), Sevnica (-3,1 odstotka) in Novo mesto (-2,7 odstotka). Na letni ravni še vedno največji upad beleži območna služba Trbovlje (-25,1 odstotka), najmanjšega pa služba Novo mesto (-8,4 odstotka).

Največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so marca zavodu sporočili 16.494 prostih delovnih mest, 18,7 odstotka več kot februarja in 3,8 odstotka manj kot marca 2022. Največ oglasov je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (1110) in delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (1109), veliko povpraševanja pa je bilo še po čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (882).

V prvem tromesečju letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 53.039 brezposelnih oseb, kar je 17,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2022. Pri tem je zavod zabeležil 45.458 prostih delovnih mest, kar je 2,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Zavod je danes objavil tudi podatek o stopnji registrirane brezposelnosti, in sicer za januar. Takrat je bila stopnja 5,6-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke višje od decembrske brezposelnosti in 1,3 odstotne točke nižje od lanske januarske brezposelnosti.