Tožilec Manhattna Alvin Bragg je Donalda Trumpa obtožil 34 primerov ponarejanja uradnega poslovnega dokumenta, kar izhaja iz Trumpovih prizadevanj, da pred predsedniškimi volitvami leta 2016 pred javnostjo skrije neprijetne informacije. Zadeva plačilo 130.000 dolarjev za molk o spolnem odnosu pornografski zvezdi Stormy Daniels, 150.000 za isto zadevo Karen McDougal v obliki lažnega intervjuja za tabloid in 30.000 dolarjev nekdanjemu vratarju Trumpove stolpnice za molk o tem, da ima Trump zunajzakonskega otroka.

»Ne gre le za eno plačilo. Gre za 34 uradnih poslovnih dokumentov - lažnih. Prikrivali so kriminalne postopke,« je na novinarski konferenci v torek dejal Bragg. Za vsako od teh točk obtožnice je najvišja možna kazen štiri leta zapora. »Plačila so bila del nezakonitega načrta za prikrivanje negativnih informacij, ki bi lahko spodkopale Trumpovo predsedniško kampanjo,« je na zaslišanju ob objavi obtožnice povedal tožilec Christopher Conroy.

Obtožnica je prazna, trdijo Trumpovi odvetniki

Trumpovi odvetniki medtem poudarjajo, da je obtožnica prazna. »Ne omenja nobenega zveznega ali državnega zločina. Niti ne razloži, kaj je lažna izjava in res sem razočaran. Žalostno je, ampak se bomo borili proti temu, in to odločno,« je dejal eden od treh Trumpovih odvetnikov Joe Tacopina. Dodal je, da je Trump razočaran, a ga to ne bo niti najmanj upočasnilo.

Bi pa Trumpa lahko upočasnil sodnikov ukaz o prepovedi dajanja izjav o primeru, za kar se sodnik Juan Merchan ni odločil, med drugim zaradi tega, ker Trump znova kandidira za predsednika ZDA.

Tožilci so sodnika seznanili s Trumpovimi spornimi izjavami in objavami na družbenih medijih. Tožilca Bragga je med drugim opredelil za »žival, ki ima podporo Georgea Sorosa«, objavil pa je tudi posnetek, kako maha s kijem za baseball proti Braggu. Grozil je tudi s tretjo svetovno vojno.

Trumpovi odvetniki so pojasnili, da je bivši predsednik frustriran, ker ga preganjajo že tri leta in se brani. Sodnik je dejal, da se mu to ne zdi ustrezna obramba, da pa Trumpa še ne bo utišal. Trumpovi in tožilski strani je odsvetoval izjave in dejanja, ki bi lahko pripeljala do nasilja. Sodnik lahko Trumpa po izdaji ukaza o molku za prekršek kaznuje s 30 dnevi pripora.