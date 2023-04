Goste je v derbiju sredi dvanajste minute drugega dela igre v vodstvo popeljal Ryan Nugent-Hopkins, ki je bil s Connorjem McDavidom podajalec pri drugem golu Edmontona, ko je bil v 33. minuti uspešen še Leon Draisaitl. Ta je v predzadnji minuti tekme podal do Darnella Nurseja, ki je postavil končni izid.

Nemec Draisaitl je prvo točko na tekmi dosegel z asistenco pri prvem golu na tekmi in je tako sodeloval pri vseh treh uspešnih napadih gostov. Draisaitl je drugi napadalec lige po točkah za McDavidom. »Zelo dobro se sliši ta izkupiček, svoje delo sem opravil. To je bila zelo pomembna zmaga. Kings so naši možni tekmeci v končnici, premagali pa smo jih na njihovem ledu,« je dejal Draisaitl.

Na vrhu zahoda ostaja Las Vegas

Na vrhu zahodnega dela lige in pacifiške skupine ostaja zasedba iz Las Vegasa. Zlati vitezi so po podaljšku z 2:3 v Nashvillu izgubili proti Predators in imajo tri točke več od Edmontona, ki je s točko prednosti na drugem mestu prehitel Los Angeles. Nashville je zmagal z golom Codyja Glassa po treh minutah in pol dodatnega dela igre, prvi vseh treh z zadetkom kronanih napadih domačih pa je bil Tommy Novak z dvema goloma in asistenco.

Tokrat prosti Boston je s 125 točkami najboljše moštvo vzhodnega dela in celotne lige. Na drugem mestu atlantske skupine so Toronto Maple Leafs, ki so odpravili Columbus Blue Jackets s 4:2. Modri jopiči so z Anaheimom in Chicagom najslabša ekipa lige. Chicago Blackhawks so sicer s 4:3 v Calgaryju presenetili Flames in prišli do 56 točk na lestvici.

Calgary je peti v pacifiški skupini, sedma, predzadnja pa je ekipa San Jose Sharks, ki jo je v Coloradu po podaljšku ekipa Avalanche ugnala s 4:3. Četrti na tem delu so Seattle Kraken, ki so sedme Canucks v Vancouvru premagali s 5:2.

V končnico tudi Colorado

Odločilni gol za Colorado, vodilna ekipa centralne skupine se je s to zmago dokončno uvrstila v končnico, je po treh minutah in 13 sekundah podaljška zadel Nathan MacKinnon. Z dvema goloma in podajo je prvič v karieri prišel do sto točk v sezoni.

Na čelu metropolitanske skupine so igralci Caroline Hurricanes, ki so s 3:2, ko je odločil Martin Necas 41 sekund pred koncem podaljška, premagali Ottawo Senators. Sledi jim ekipa New Jersey Devils, ki je s 5:1 odpravila Pittsburgh Penguins.