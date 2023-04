V tretjem mesecu je bilo prvič registriranih 5271 osebnih avtomobilov, kar je 13,9 odstotka več kot marca lani. Lahkih gospodarskih vozil je bilo registriranih 757 oz. 3,57 odstotka manj kot pred letom, so danes sporočili iz Trgovinske zbornice Slovenije.

Med osebnimi avtomobili je bilo tudi marca registriranih največ volkswagnov (825), sledile so škode (567), renaulti (464) in toyote (339). Med modeli je bilo prodanih največ Teslinih modelov Y (224), Škodinih octavij (190), Volkswagnovih taigov (136) in Renaultovih capturjev (129).

Med znamkami lahkih gospodarskih vozil so bile marca v vrhu Renault (181), Fiat (123), Volkswagen (118) in Ford (111). Najbolj priljubljeni modeli so bili Citroenov ducato (85), Renaultov master (67) in Volkswagnov crafter (66).

V prvem trimesečju leta je bilo v Sloveniji prvič registriranih 13.450 osebnih avtomobilov, kar predstavlja 5,47-odstotno medletno rast. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil je v tem času nazadovalo za 13,21 odstotka na 1977.

Med osebnimi avtomobili najbolj priljubljen Volkswagen

Tudi v prvih treh mesecih skupaj je bil na čelu najbolj priljubljenih znamk med osebnimi avtomobili Volkswagen (1946). Sledila sta Renault (1528) in Škoda (1347), v prvi peterici pa sta še Toyota (830) in Kia (802). Med lahkimi gospodarskimi vozili so letos najbolj priljubljene znamke Renault (408), Ford (346) in Fiat (289).

Elektrificiranih vozil je bilo marca v Sloveniji registriranih 1180, potem ko jih je bilo v enakem lanskem mesecu 884. Med popolnoma električnimi vozli je bil v prvih dveh mesecih najbolj priljubljen Teslin model Y, med priključnimi hibridi Mercedesov model GLC, med hibridi Toyotina corolla, med blagimi hibridi pa Suzukijev model vitara.