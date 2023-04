Jagode na vrtu

Že dolgo so jagode kar del našega zelenjavnega vrta. Tako so hitro pri roki, da se osvežimo s slastnim plodom med delom z vrtninami. Ko se zima že konča in topla pomlad ogreje zemljo, takrat moramo oskrbeti jagode na našem vrtu. Vidimo, da imajo rastline suhe in polomljene zunanje liste. To je posledica nizkih temperatur in je povsem naravno. Z roko ali nožem, škarjami odstranimo vse suhe dele stran tako, da ostane le lep in zelen srček rastline. Jagode je najbolje saditi v avgustu in ne spomladi, ampak se pogosto odločamo ravno za sajenje jagod v aprilu. Verjetno povezano z delom na zelenjavnem vrtu. Sadimo jih lahko v lonce, kjer zraven dodamo zelišča ali kakšne druge vrtnine. Ko jih sadimo na zelenjavni vrt, se moramo zavedati, da so lahko na istem mestu največ tri leta. Nato jih prestavimo na drug del vrta. Vedno jih zaščitimo z zastirko. Na domačem vrtu bo najbolje uporabiti slamo. Tako plodovi ne bodo blatni in še manj bolezni bo. Dobra kombinacija z jagodami so čebulnice, ki delujejo odganjalno proti glivičnim okužbam. Sam najpogosteje sadim jagode v kombinaciji z drobnjakom, ker je trajnica. Ko se v nekaj letih razraste, ga z lopato razsekam in imam spet več manjših sadik. In ne pozabimo: jagod nikoli ne sadimo za paradižniki, krompirjem, kumarami ali jajčevci.

Uporabne in okrasne

So številne rastline, ki jih štejemo med jagodičevje. Imajo slastne ali vsaj uporabne plodove, čudovite cvetove, pa še jeseni očarljivo obarvano listje.

Šmarna hrušica ima dve odlični lastnosti. In sicer dobro prenaša vročino, pa tudi nizke zimske temperature. Dobro uspeva na toplih in strmih legah, na prsti, ki je lahko polna kamnin. Najbolje uspeva na sončnem rastišču ali v svetli senci. Glede potreb po prostoru je precej prilagodljiva, saj jo z rezjo usmerimo v večji grm ali nižje drevo z vitkim deblom. Najprej nas spomladi, meseca aprila ali v začetku maja razveseli s čudovitimi belimi cvetovi, ki so povezani v grozdasta socvetja. Poleti zrastejo jagodičasti plodovi, veliki do 1 cm, ki postopoma spreminjajo barvo iz rdečkaste v skoraj črno z modrikastim poprhom. Zorijo postopoma, zato so odličen posladek pri obhodu ali delu na vrtu. Jeseni se listi šmarne hrušice obarvajo v ognjeno oranžne do karmin rdečih odtenkov in takrat dobesedno zažari ter opozori nase.

V lepe jesenske barve se odene tudi aronija. Kobulasti rožnato beli cvetovi se pokažejo v vsej bujnosti že sredi maja, okrogli plodovi pa se razvijejo v kobulastem soplodju z rdečimi peclji.

Sprva so rdeči, pozno poleti pa se obarvajo bleščeče črno. Plodovi so lahko tudi modre ali rdeče barve. Ti so zelo zdravi, polni vitaminov, okus pa je stvar posameznika. Gojimo jo v obliki grma, kjer imamo 4–5 glavnih poganjkov, ki naredijo krošnjo do 2–2,5 m visoko pri določenih sortah. Izberemo lahko tudi sorte, ki so nižje, do 1,5 m. Pri teh imamo v grmu manj poganjkov. Vedno vzgajamo nekaj manjših poganjkov, ki bodo po potrebi nadomestili starejše. Ti so rodni do 10 let, nato jih zamenjamo, po potrebi lahko tudi prej.

Skoraj pregrešno drage – splača se jih imeti doma

To so po mnenju številnih ameriške borovnice. Vzgojite jih sami. Res se je pri ustvarjanju nasada treba potruditi in izkopati večjo luknjo ter kupiti kar nekaj kakovostne šotne zemlje. A to se povrne že v nekaj letih, saj z enega grma lahko dobimo več kilogramov sadja. Ameriška borovnica potrebuje za rast veliko prostora. Vedeti moramo, da lahko rastlina ob ustrezni oskrbi živi 50 let in več. A dejansko nima zelo globokih korenin, tako da je globina sadilne jame do največ 50 cm. Raje ji damo več prostora v širino, okoli 80 cm. Borovnice so kisloljubne rastline, kar pomeni, da potrebujejo kisel pH za pravilno rast in razvoj. Tako sadilno jamo napolnimo s šotno zemljo za ameriške borovnice, ki ji dodamo do 1/3 izkopane zemlje ali celo zemlje, ki jo izkopljemo pod iglavci. Šotna zemlja se hitreje izsuši kot navadna zemlja z velikim deležem gline. Zato je treba borovnice redno in globoko namakati z vodo, še posebno poleti. Da zmanjšamo porabo vode, okoli borovnic nasujemo zastirko. Lahko uporabimo žaganje od iglavcev ali pa naložimo naokoli smrekove veje.