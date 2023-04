Goste je v derbiju sredi dvanajste minute drugega dela igre v vodstvo popeljal Ryan Nugent-Hopkins, ki je bil s Connorjem McDavidom podajalec pri drugem golu Edmontona, ko je bil v 33. minuti uspešen še Leon Draisaitl. Ta je v predzadnji minuti tekme podal do Darnella Nurseja, ki je postavil končni izid.

Nemec Draisaitl je prvo točko na tekmi dosegel z asistenco pri prvem golu na tekmi in je tako sodeloval pri vseh treh uspešnih napadih gostov. Draisaitl je drugi napadalec lige po točkah za McDavidom.

Na vrhu zahodnega dela lige in pacifiške skupine ostaja zasedba iz Las Vegasa. Zlati vitezi so po podaljšku z 2:3 v Nashvillu izgubili proti Predators in imajo štiri točke več od Los Angelesa in pet od Edmontona.