Solidarnost med miškami in alarmi

Med prednostnimi nalogami, ki si jih je v trenutnem mandatu zadalo vodstvo ministrstva za kulturo, je bilo že od vsega začetka tudi izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi – kar je tako pravilno kot razumljivo. Po eni strani zato, ker so razmere, v katerih delujejo samostojni kulturni ustvarjalci, samo v zadnjih nekaj letih zaradi zunanjih dejavnikov (pandemija), zmedene kulturne politike in pa okorele sistemske ureditve postale res kritične: podatki kažejo, da skoraj polovica samozaposlenih s svojimi mesečnimi dohodki ne dosega niti minimalne plače; da se je tudi zaradi tega v razmeroma kratkem času za zaposlitev v kakšnem drugem sektorju odločilo na tisoče ljudi, ki so pred tem delali v polju kulture; da izginjajo tako specializirana znanja kakor celotni poklici in da se lahko z umetnostjo vse bolj ukvarjajo le še tisti, ki so bodisi primerno premožni (oziroma jih, če to niso, finančno podpirajo njihovi bližnji) bodisi imajo kakšno drugo službo, kar nas seveda nevarno vrača k amaterstvu, če ne gre ravno za profesorje na umetniških akademijah. In po drugi strani preprosto zato, ker brez samozaposlenih – torej režiserjev, slikarjev, scenografov, skladateljev in še mnogih ustvarjalnih poklicev, ki jih ne najdemo zlahka na seznamu delovnih mest v javnih zavodih ali podjetjih – niti razmeroma dobro razvita mreža javnih kulturnih ustanov, od galerij do gledališč, ne bi imela kaj dosti ponuditi.