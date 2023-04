Vnovič so košarkarji Cedevite Olimpije pokazali dva obraza. Po slabi igri v prvem polčasu so v 24. krogu lige ABA v drugem stvari postavili na svoje mesto in Studentskemu centru preprečili veselje v Stožicah. Junak zmage je bil Josh Adams, ki je na koncu pristal pri 21 točkah. Trener Miro Alilović je imel na voljo več igralcev kot na zadnji tekmi v evropskem pokalu proti Bourgu, saj so se po boleznih vrnili Rok Radović, Marko Jeremić in Alen Omić, a je obležal Karlo Matković. Želja začasnega trenerja Cedevite Olimpije je bila, da bi se dobre minute v igri dvigovale, a so njegovi igralci že v obračun vstopili povsem brez energije in tako nadaljevali ves prvi polčas. Gostitelji so bili sila nerazpoloženi pri metih za tri točke, a jih to ni odvrnilo od tega, da bi poskušali, s počasno igro pa niso prihajali do lahkih košev iz protinapadov. Gostje so to še dodatno izkoristili sredi druge četrtine, ko so s consko obrambo naredili delni izid 12:0 in povedli za kar 14. Alilović se je ob robu igrišča hudoval, a mu to ni pomagalo, saj je igra Olimpije na trenutke delovala, kot bi bili igralci na rekreaciji in ne tekmi lige ABA.

Zaporedni trojki Josha Adamsa in Eda Murića sta pred drugim polčasom vlili nekaj upanja na boljše nadaljevanje. Med glavnim odmorom je Alilović zagotovo povzdignil glas, saj so njegovi igralci na začetku drugega polčasa res pokazali povsem drugačen obraz. Z delnim izidom 9:0 so nasprotnika ujeli, nato pa se celotno tretjo četrtino izmenjavali v vodstvu. Studentski centar je na začetku zadnjih desetih minut ušel na osem, Olimpija pa se je v lov v zadnjih petih minutah podala brez klasičnega organizatorja igre. Eksperiment je uspel, saj je odgovornost prevzel Adams in poskrbel, da so Ljubljančani kljub neprepričljivi predstavi in z nekaj sreče, met za zmago je s sireno zgrešil Fletcher Magee, prišli do uspeha.

»V prvem polčasu smo bili v temi. Igrali smo slabo, počasi in imeli slabe reakcije v obrambi. Nasprotnik je delal, kar je hotel. V drugem smo stopili skupaj in pokazali značaj. Po dolgem času lahko rečem, da smo tekmo dobili ekipno,« je povedal trener Olimpije Miro Alilović.

Liga ABA, 24. krog: Olimpija – S. centar 84:83 (19:23, 34:44, 58:59, Adams 21, Murić in Omić po 15, Ferrell in Dragić po 11, Radović 5, Jeremić 4, Kosi 2; Magee 22), Split – Borac 113:99 (Shorter 25; Hale 32), MZT – Zadar 84:80 (Caffey 21; Božić 21, Šantelj 6), Igokea – Cibona 81:67 (Crawford 14; Aranitović 16), Budućnost – Mornar 99:78 (Kaba in Kamenjaš po 16; Pecarski 23, Glas 18, Vujačić 3), Mega – C. zvezda 78:87 (Đurišić 16; Dobrić 23), FMP – Partizan 91:97 (Stepanović 21; LeDay 19), vrstni red: Partizan 21-2, C. zvezda 19-3, Budućnost 17-6, Olimpija 16-7, FMP 13-11, Mega 12-12, Zadar, Split in S. centar po 10-14, Cibona 9-15, Igokea 9-14, Borac 6-18, Mornar 7-15, MZT 5-19.