Del zaposlenih na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki je danes že četrtič prekinil svoje delo, se je popoldne zbral na shodu stavkajočih in podpornikov za javno RTVS. Od začetka stavke maja lani pogajanja o razreševanju stavkovnih razmer niso prinesla nobenega napredka, »še več, od začetka stavke se razmere zaostrujejo«, so opozorili stavkajoči.

Predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je ponovila, da med pogajalsko skupino in vodstvom RTVS »še vedno zeva globok prepad pri razumevanju novinarske in uredniške avtonomije in profesionalnih standardov, zato glede stavkovnega sporazuma s trenutnim vodstvom ne moremo in nismo mogli zbližati stališč«.

Da se pogajanja ne premaknejo nikamor, je poudarila tudi predsednica Sindikata novinarjev Slovenije in vodja sindikalne pogajalske skupine Alenka Potočnik. »Vsakič, ko v. d. generalnega direktorja kot vodji pogajalske skupine na delodajalski strani zmanjka idej ali pa je obljubil preveč, zamenja pogajalca,« je način delovanja vodstva opisala Potočnik. Upajo, da se bodo z novimi pogajanji in pogajalcem nehala zavajanja, neizpolnjene obljube in »fige v žepu«.

Stanje je opisalo tudi več novinarjev RTVS. Novinarka na Televiziji Slovenija Marta Razboršek je dejala, da ni res, da nasprotujejo pluralnosti mnenj, ampak da se zanjo zavzemajo ob spoštovanju novinarskih standardov. Novinar in voditelj Igor E. Bergant pa je opozoril na težave, ki bodo sledile, ko »nacionalna radiotelevizija izgubi še zadnjo trohico verodostojnosti in profesionalnosti«, saj to odpira možnost različnim populizmom.

Novinar in član programskega sveta Gregor Drnovšek pa je dejal, da se informativno uredništvo sicer res kadrovsko polni, a da po kakovosti program še bolj stagnira. Ob tem so na novo zaposleni dobili neprimerljivo višje plače, kot jih imajo izkušeni novinarji, mnogi pa so si nakopičili tudi več funkcij, ki jih opravljajo na RTVS.

Urednica na Radiu Slovenija Darja Groznik je orisala, da je bilo včasih potrebnega veliko truda in izobraževanja, da si lahko sedel na voditeljski stol informativne oddaje. Dodala je, da RTVS res potrebuje spremembe, ampak ne na način, kot se to dogaja danes. Urednica na Radiu Koper Mateja Brežan je dodala, da razmere čutijo tudi v Kopru, saj vodstvo onemogoča nove zaposlitve, starejše sodelavce pa pošiljajo v predčasno upokojitev.

Zbrane so v imenu zaposlenih na RTVS nagovorili tudi televizijska voditeljica Ksenija Horvat, član kulturno-umetniškega uredništva Televizije Slovenija Matevž Brecelj, sodelavec v televizijski produkciji Dejan Koban, novinarka spletnega portala MMC Nadina Štefančič, urednik programa Ars na Radiu Slovenija Gregor Pirš in nekdanji voditelj oddaje Studio City Marcel Štefančič jr.

Shoda se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je vodstvo RTVS ponovno pozvala k odstopu. »Delim frustracijo in sem jezna, da se na ta način ne da narediti nič,« je razočarana nad neuspešnostjo pogajanj.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je izrazil podporo stavki in stavkajoče pozval, naj vztrajajo za vse, ki verjamejo, da je avtonomija novinarskega dela, ki spoštuje poklicne standarde in etična načela, predpogoj za delujočo demokracijo.

Zaostritev stavke poteka 24 ur. Vsebine na programih RTVS so zaradi stavke danes okrnjene oziroma prilagojene, stavkajoči pa so z vodstvom RTVS podpisali sporazum o določitvi zagotovitve minimuma delovnega procesa. Ta med drugim predvideva obveščanje javnosti o vremenski napovedi, izrednih razmerah v prometu, elementarnih nesrečah, vsebinah v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države, prenos plenarnih sej DZ in njegovih delovnih teles, izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, vnos podatkov za obračun plač, izvajanje nujnih plačil, redno vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov ter vzdrževanje avdio video naprav in izvajanje nalog, vezanih na postavljene roke, v postopkih oddaje javnih naročil.