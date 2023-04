Golob na palici

Najprej so briljantno rešili zagato z RTV. Zakon, ki je plod tvornega sodelovanja vlade in civilne družbe, bo najverjetneje padel na ustavnem sodišču. Da se bo morda tako končalo, so sumili že nekateri študentje prava. Dejstvo pa je, da se na Kolodvorski ni nič spremenilo, se nemara še dolgo ne bo ali pa se sploh ne bo.