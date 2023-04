Sredi februarja je bil znameniti renault 4, letnik 1991, ki se ga je nekdanji predsednik države Borut Pahor odločil prodati na dražbi, prodan. Za 60.000 evrov so ga kupili bratje Fratar s Koroškega, ves izkupiček pa je Pahor namenil društvu Junaki 3. nadstropja oziroma Inštitutu zlata pentljica, ki skrbi za otroke, ki so zboleli za rakom. Bratje Fratar pa so že štirinajst dni pozneje naznanili, da bodo znamenito katrco znova ponudili v prodajo, izkupiček od prodaje pa prav tako namenili Junakom 3. nadstropja in Inštitutu zlata pentljica, polovico zneska pa slovenjgraški bolnišnici za nakup nove gama kamere. Akcijo so zastavili nekoliko drugače, saj je lahko v njej sodeloval vsak s poljubnim zneskom, ki ga je nakazal na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa (OZRK) Dravograd.

Sekretarka OZRK Dravograd Irena Gostečnik je imela veliko dela, saj je vsak dan knjižila nakazila in imena tistih, ki so nakazovali poljubne zneske, ki so se začeli pri 10 evrih. S tem so dejansko vsem omogočili, da sodelujejo po svojih zmožnostih. Donacije so zbirali vse do petka, 31. marca. Skupno je na račun Rdečega križa Dravograd denar nakazalo 5169 donatorjev, vsi so sodelovali tudi v žrebanju. Čeprav se je akcija uradno končala minuli petek, so upoštevali tudi nakazila, ki so jih prejeli do ponedeljka, 3. aprila.

Zbrali so dobrih 275.000 evrov, česar so bili še najbolj veseli bratje Fratar, ki so se včeraj v Dravogradu udeležili zaključka dobrodelne akcije. Borut Pahor je med vsemi donatorji izžrebal novega lastnika Fratarjeve katre, kot so jo poimenovali. To je Tomaž Habjan iz Selc na Gorenjskem, ki pa ga v Dravogradu ni bilo, zato ni znano, ali bo katrco dejansko prevzel ali ne. »Če je morda ne bo, bo katrca ostala v lasti občine in jo bomo uporabljali v promocijsko-dobrodelne namene,« je po žrebanju povedal župan Dravograda Anton Preksavec. Priznal je, da so bratje Fratar opravili izjemno delo.

Ksenija Fratar Arčnik je ob koncu strnila misli v imenu družine Fratar: »Za nas se je pot s katro začela, kot bi sedli na vlak z enosmerno vozovnico za pot v neznano, a z jasnim ciljem. Vsi smo vedeli, da je pred nami pustolovščina. Da pa bo tako slikovita, pisana kot mavrica, ni upal na glas razmišljati nihče.« Aleksander, Zlatko in Joži Fratar so sprva upali, da bodo zbrali podoben znesek, kot so ga v dobrodelne namene namenili sami. Ker pa je bil odziv že prve dni izjemen, je bil njihov cilj zbrati vsaj 120.000 evrov. A končni znesek je presenetil vse, saj jim je ceno katrce uspelo skoraj popeteriti. Kot rečeno, bodo polovico oziroma 137.500 evrov namenili Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, preostanek pa si bosta v enakem znesku razdelila Inštitut zlata pentljica in društvo Junaki 3. nadstropja.

Nekdaj Pahorjevo, zadnji poldrugi mesec pa Fratarjevo katro so dodobra spoznali skoraj vsi na Koroškem, saj so bratje z njo v promocijske namene v tem času prevozili okoli tisoč kilometrov. Obiskovali so vrtce, šole in druge javne zavode, podjetnike, obrtnike in vsa večja podjetja. Vsi so se želeli z njo in seveda dobrodelnimi brati tudi fotografirati. Ob tem so se lahko tudi prepričali, da je starodobnik res v brezhibnem stanju. Zdaj si bodo bratje končno malce oddahnili in se spet lahko posvetili svojemu podjetju. Še sreča, da so pred nami velikonočni prazniki, saj bo tako čas za nekaj počitka. Kot nam je v imenu vseh treh bratov zaupal Aleksander Fratar, v družini zelo spoštujejo vse praznike. »Med njimi je seveda tudi velika noč praznični čas, ko se bomo spet vsi zbrali doma, za praznično mizo,« je dejal.