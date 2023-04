Mnogi danes mednarodno uveljavljeni ambasadorji slovenske glasbe so ravno na tekmovanju TEMSIG dobili prve potrditve in možnosti za afirmacijo v mednarodnem prostoru. Tekmovanje v posamezni disciplini poteka vsaka tri leta, razporejeno pa je v starostne kategorije do 25. leta starosti. Letošnje državno glasbeno tekmovanje je potekalo v disciplinah trobenta, rog, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine z godali in klavirjem ter jazz solo. 52. tekmovanje mladih glasbenikov je bilo izvedeno na devetih prizoriščih po vsej Sloveniji.

Tekmovalna prizorišča so bila Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, Glasbena šola Domžale, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Glasbena šola Kamnik, Glasbena šola Litija - Šmartno, Glasbena šola Logatec, Glasbena šola Trbovlje, Glasbena šola Vrhnika in Glasbena šola Zagorje ob Savi. Skupaj se je letos predstavilo 458 tekmovalcev v solo disciplinah in 121 komornih skupin in duov. Skupno število tekmovalnih nastopov je bilo 579, vseh tekmovalcev pa 697. Tekmovalce so ocenjevali priznani glasbeniki, pedagogi oziroma koncertanti, ki so sestavljali tričlanske strokovne žirije. Podelile so jim skupno 254 zlatih plaket, 215 srebrnih plaket, 80 bronastih plaket, 62 prvih nagrad, 59 drugih nagrad in 46 tretjih nagrad, posebna priznanja in priznanja za udeležbo. Izbrani prvonagrajenci so prejeli tudi posebne nagrade v obliki koncertnih nastopov, studijskih snemanj ali praktičnih nagrad, ki jih podeljujejo javni zavodi, kulturna društva, festivali … Posebne nagrade so bile podeljene na zaključnem slavnostnem koncertu 21. marca.