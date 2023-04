Tekaško progo je nekaj dni pred začetkom pomladi preizkusilo skoraj sto tekačic in tekačev, ki so bili navdušeni. Direktorica Kobilarne Lipica mag. Tatjana Vošinek Pucer je povedala, da je pomen športa v Lipici viden na vsakem koraku, saj je poleg konjeništva že tri desetletja del ponudbe tudi igranje golfa. »Z odprtjem nove steze, ki je speljana tako, da lahko navduši tako tekače kakor tudi pohodnike, želimo v Lipici razširiti nabor aktivnosti, s katerimi bi zadržali obiskovalce v Lipici čim dlje in jim ponudili še več,« je povedala direktorica in dodala, da je pridobitev pomembna tudi z vidika približevanja Lipice lokalni skupnosti, saj nova steza ponuja veliko priložnosti tudi za obisk šolskih skupin in organizacijo šolskih športnih dni.

Tekaška proga za vse kategorije

Tekaška proga je primerna za vse rekreativne tekače, ne glede na njihovo kondicijsko pripravljenost. Dolga je šest kilometrov in 300 metrov ter je primerna tako za začetnike kot za izkušene tekače. V okviru proge je vzponov za zgolj 40 višinskih metrov, zato je primerna tudi za tiste z manj kondicije. V vsakem primeru pa proga poteka po čudoviti lipiški pokrajini, kjer se lahko tekači naužijejo svežega zraka in uživajo v čudoviti naravi.

Sežanski župan Andrej Sila je ob tem poudaril velik potencial, ki ga po njegovem mnenju predstavlja tudi nova kolesarska pot, ki jo občina Sežana gradi v okviru evropskega projekta Geomob. Ta v prvi fazi povezuje Komen in Sežano, a bi se lahko nadaljevala do Lipice ter naprej do Lokve in Škocjanskih jam, s čimer bi povezala glavne kraške znamenitosti. Kobilarna Lipica je novo tekaško pot pripravila skupaj z zavarovalnico Generali, ki v okviru svoje trajnostne usmeritve podpira številne športne projekte in zdrav ter aktiven način življenja. Zato ni naključje, da nova tekaška proga nosi ime po novem lojalnostnem programu zavarovalnice Generali ZAME.

Velik praznik maja

V Kobilarni Lipica letos praznujejo častitljivih 443 let delovanja. Še posebej slavnostno bo na dvodnevnem praznovanju, ki bo v soboto in nedeljo, 21. in 22. maja. V Kobilarni Lipica vas bodo takrat navdušili konjeniški spektakli, lahko si boste omislili vožnjo s kočijo, pripravili bodo gledališke predstave in otroške delavnice, obljubljajo pa tudi glasbene nastope znanih glasbenikov in vrhunsko kulinarično ponudbo za dobrojedce.

Takrat bo še posebej slovesno, saj bodo v Lipici tradicijo reje lipicancev, ki je bila na prvi decembrski dan lani vpisana na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, proslavili skupaj s predstavniki kobilarn iz še sedmih držav, v katerih se ukvarjajo z vzrejo lipicancev. Omenjene državne kobilarne so namreč v Avstriji, Bosni in Hercegovini, Italiji in Romuniji ter na Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem.

Velika noč in konji

Lahko pa se odločite za izlet v Lipico tudi med bližnjimi prazniki, saj je velika noč praznik, ki se ga v Sloveniji tradicionalno povezuje s konji. Na ta dan se konji, okrašeni s cvetjem in zvončki, udeležujejo procesij in blagoslovov. To je še posebej prisotno v Beli krajini, kjer so na ta dan tudi tekmovanja v vleki težkih tovornih vozov z okrašenimi konji. V slovenski kulturi se konj pogosto pojavi tudi v velikonočnih običajih, na primer pri izdelovanju pirhov, kjer se uporablja poseben konjski vozel, imenovan konjski rep. Konjski rep se naredi tako, da se vrvice zavijejo okoli jajca in zavežejo v vozel, ki spominja na rep konja.

Živahna nedelja

V Lipici v nedeljo, 9. aprila, pripravljajo vodene oglede posestva, otroško poni delavnico, otroško animacijo z velikonočnim zajčkom in veselim račkom, številne druge otroške delavnice, posebno doživetje stik s konjem, za otroke tudi lov na velikonočna jajčka po posestvu, otroško plesno predstavo in seveda predstavo lipiške jahalne šole. Teden dni kasneje oziroma sredi aprila pa bo v Lipici konjeniško tekmovanje za Pokal Slovenije v preskakovanju ovir. Tekmovanje bo tradicionalno privabilo najboljše slovenske tekmovalke in tekmovalce, vrhunec tridnevnega turnirja pa bodo tekme v nedeljo, 16. aprila.